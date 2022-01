Jogo do Santos x Chapadinha: horário e onde assistir a Copinha – 12/01

Se enfrentando pela segunda fase da Copinha, as equipes de Santos e Chapadinha vão protagonizar um belo embate nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, saiba onde assistir ao jogo do Santos na Copinha hoje.

Onde assistir jogo do Santos na Copinha hoje: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, cidade de Araraquara

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de vencer os três jogos que disputou na fase de grupos, o Santos entra em campo nesta quarta-feira como o grande favorito. Em primeiro lugar com 9 pontos no grupo 8 da Copinha, bateu a Ferroviária, Rondoniense e Operário do Paraná. Agora, entra em campo em busca do título.

Enquanto isso, o Chapadinha surpreendeu ao garantir-se em segundo lugar no grupo 7 com 5 pontos, isto é, vencer o Criciúma, e empatar com o Comercial e Nova Iguaçu. Agora, pode surpreender novamente se vencer uma das equipes favoritas da Copinha este ano.

Escalações de Santos x Chapadinha:

Santos: Diógenes; Sandro Perpétuo, Derick, Jair, Lucas Pires; Jhonnathan, João Victor, Ed Carlos; Weslley Patati, Lucas Barbosa, Rwan Seco

Chapadinha: João Gabriel; Marlon Cesar, Carlos Davi, Gustavo, Joelberth; Inglison, Ryan Shayd, Pedro Lucas, Leandro Gouveia; Vitor Manoel, Mateus dos Santos

Leia também:

Onde vai ser a final da Copinha 2022?