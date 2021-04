Jogo do São Paulo hoje [10/4]: como assistir e horário do Paulistão

O Paulistão está de volta. Após cerca de 26 dias sem partidas no Estado de São Paulo, a competição voltará neste sábado (10), com jogo entre São Paulo e São Caetano, no Morumbi, às 20h. A última partida do Tricolor ocorreu no dia 13 do mês passado, em derrota para o Novorizontino, pela 4ª rodada do Estadual. Agora, equipe de Crespo busca a recuperação no campeonato e terá pela frente o Azulão, que segue sem vencer.

São Paulo e São Caetano: como assistir jogo de hoje

O jogo entre São Paulo e São Caetano, hoje, 10 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo para todo o país no sistema pay-per-view. Para quem quiser ser cliente, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Onde e quando será São Paulo e São Caetano?

O Estádio do Morumbi recebe o jogo do São Paulo diante do São Caetano, hoje, 10 abril, no retorno do Campeonato Paulista. A bola rola às 20h (horário de Brasília).

O Tricolor não entra em campo desde o dia 13 de março, quando perdeu para o Novorizontino pela então 4ª rodada do Campeonato Paulista. De lá, para cá, o clube apenas treinou, mas Crespo teve tempo para implantar seu estilo de jogo e conhecer as novas contratações do clube. A equipe do Morumbi lidera o Grupo C, com sete pontos, mas mesma pontuação da Ferroviária. Em quatro jogos, o clube venceu dois, empatou um e perdeu também uma vez.

Por outro lado, o Azulão segue com a pior campanha do Estadual, ao lado do Botafogo-SP. O clube perdeu três dos quatros jogos, mas conseguiu um empate. No Grupo D, a equipe do São Caetano é o quarto e último colocado da chave.

Jogos do Paulistão hoje

São Bento x RB Bragantino – 20h

São Paulo x São Caetano – 20h

Santos x Botafogo – 22h

