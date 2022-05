Jogo do São Paulo hoje ao vivo hoje: onde assistir e horário Sul Americana

Já classificado para as oitavas da Sul-Americana, o São Paulo apenas cumpre tabela diante do Ayacucho nesta quarta-feira, 25 de maio, pela última rodada do grupo D na competição. A bola vai rolar entre as equipes a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi. Sobre o jogo do São Paulo hoje ao vivo, saiba onde vai passar.

Jogo do São Paulo hoje ao vivo onde vai passar?

Procurando sobre o jogo do São Paulo hoje ao vivo e onde vai passar ao vivo? O torcedor deve sintonizar o canal da Conmebol TV, a partir das 19h15, para curtir as emoções do tricolor.

Responsável pelos direitos de transmissão da Copa Sul-Americana com exclusividade, o canal da Conmebol exibe o jogo de hoje para os assinantes através das operadoras de TV por assinatura da Claro, Sky e DirecTV GO.

Para acompanhar online, os serviços de streaming Now, Sky Play e DirecTV GO também exibem as imagens do confronto aos assinantes.

Informações do jogo do São Paulo hoje ao vivo:

Data: 25/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Arbitragem: Carlos Paul Benítez Achar

Onde assistir: Conmebol TV

+Confronto das oitavas de final da Copa do Brasil 2022 tem 16 classificados

São Paulo e Ayacucho na Sul-Americana

Já classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, o São Paulo apenas cumpre tabela nesta quarta-feira. Em primeiro lugar com 13 pontos, o tricolor não pode mais ser alcançado pelos adversários, contabilizando quatro vitórias e um empate.

Do outro lado, o Ayacucho quer terminar a temporada da competição em uma melhor posição e, por isso, vai buscar os três pontos nesta quarta-feira de qualquer maneira. Neste momento, está em terceiro lugar com 4 pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Escalação do São Paulo: Thiago Couto; Igor Vinicius, Miranda, Luizão, Reinaldo; Luan, Gabriel Neves, Talles Costa, Patrick; Rigoni e Juan. Técnico: Rogério Ceni

Escalação do Ayacucho: Vidal; Toledo, Magallanes, Salazar, Quina; Chávez, Páucar, Parodi Colunga, Guidino; Ardilles Fernández, Olascuaga e Arce. Técnico: Alejandro Apud

As equipes de São Paulo e Ayacucho se enfrentaram pela última vez em 7 de abril de 2022, pela temporada atual, em partida válida pela primeira rodada da Copa Sul-Americana no grupo D.

Por 3 x 2, o tricolor levou a melhor e somou os três pontos com gols de Arboleda, Miranda e Luciano. Do outro lado, Eric Barrios e Techera descontaram.

Confira no vídeo a seguir como foi o último encontro dos times.