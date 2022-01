Jogo do São Paulo x EC São Bernardo: onde assistir a Copinha – 13/01

Abrindo a segunda fase da Copinha nesta quinta-feira, 13/01, as equipes de São Paulo e EC São Bernardo entram em campo a partir das 21h45 (horário de Brasília), no Estádio Anacleto Campanella. Com transmissão na TV do jogo do São Paulo hoje na Copinha, saiba onde assistir.

Onde assistir ao jogo do São Paulo hoje na Copinha: Os canais Rede Vida, na TV aberta, e no SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Anacleto Campanella, cidade de São Caetano do Sul

TV: SporTV e Rede Vida

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Depois de bater o São Caetano na última rodada, o São Paulo garantiu a primeira colocação do grupo 21 na Copinha com 9 pontos. Dessa maneira, cotado como um dos favoritos na temporada, o tricolor paulista entra em campo nesta quinta-feira com todo o gás necessário para vencer mais uma batalha prestes a alcançar a final da temporada.

Enquanto isso, o EC São Bernardo acabou ficando em segundo lugar com 6 pontos depois de vencer o São Bento, o Aster e perder para o Londrina na última rodada do grupo 22. Com isso, mesmo não sendo o favorito no jogo de hoje, promete levar muito perigo até os adversários na defesa para lutar até os minutos finais.

Onde será a final da Copinha?

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada em 25 de janeiro, no dia do aniversário da cidade de São Paulo. No entanto, este ano ela não será realizada no Estádio do Pacaembu. Isso porque o espaço está em obras e a data prevista para a reinauguração é para outubro de 2023, com a construção de espaços para lazer, diversão e também jogos.

Com isso, a Federação Paulista de Futebol ainda vai definir qual será o novo local a receber a decisão do torneio de base.

Escalações de São Paulo x EC São Bernardo:

São Paulo: Young; Nathan, Luizão, Léo, Vitinho; Negrucci, Rodriguinho, Guilherme, Maioli; Cauê, Petri

EC São Bernardo: Diego dos Santos; Romalison, Luiz Felipe de Oliveira, Arthur, Geovane; Felipe, Gabriel, Guilherme, Joao Guilherme; Mateus Pereira, Christian

