Jogo do Sport hoje: onde assistir Vitória x Sport na Copa Nordeste (19/3)

O Sport Club do Recife enfrenta o Vitória nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela sexta rodada da fase de grupos Campeonato Pernambucano. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Sport?

O jogo do Sport e Vitória hoje terá transmissão no SBT, na TV aberta, disponível para todo o estado de Pernambuco ao vivo e de graça. A partida será exibida na ESPN, Disney+ e Premiere.

Espera-se um jogo equilibrado, com o Sport tentando impor seu ritmo e aproveitar o fator casa, enquanto o Vitória busca surpreender nos contra-ataques e explorar possíveis falhas da jovem defesa rubro-negra. A partida representa uma oportunidade para ambos os clubes consolidarem suas estratégias e ajustarem suas formações, visando uma campanha sólida no estadual.

O Campeonato Pernambucano de 2025 promete ser uma competição acirrada, com dez clubes disputando o título e vagas em competições nacionais. Além de Sport e Decisão, participam do torneio: Náutico, Santa Cruz, Retrô, Central, Afogados, Maguary, Petrolina e Jaguar. A fórmula de disputa prevê que os dois primeiros colocados avancem diretamente às semifinais, enquanto os times que terminarem entre o terceiro e o sexto lugares disputam as quartas de final em jogo único. Os três últimos serão rebaixados para a Série A2.

