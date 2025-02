Acompanhe o jogo do Sporting no Campeonato Português

Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Gil Vicente x Sporting (27/2)

Nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, tem jogo do Sporting contra o Gil Vicente. A partida começa às 17h45 (horário de Brasília) e será no Estádio Cidade de Barcelos para as quartas de final da Taça de Portugal 2024-25.

Onde assistir o jogo do Sporting?

No Brasil, o jogo do Sporting nessa quinta-feira, 27 de fevereiro, vai ter transmissão ao vivo na NSports. Além disso, algumas plataformas de streaming e casas de apostas licenciadas podem oferecer a transmissão ao vivo.

O Sporting vai a campo com Franco Israel; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Geovany Quenda, Alexandre Brito, Zeno Debast e Maxi Araújo; Francisco Trincão, Conrad Harder e Viktor Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Já o Gil Vicente deve escalar Andrew; Cruz, Fernandes, Josué Sá e Zé Carlos; Fujimoto, Castillo e Marques; Bermejo, Aguirre e Correia. Técnico: José Pedro Pinto.

Como chegam os times?

O momento rumo às quartas de final pode favorecer o Sporting Lisboa, que tem se mostrado resiliente historicamente, especialmente quando enfrenta adversários menores. Os visitantes estão frescos de vitórias significativas, incluindo a performance dominante do ano passado, onde garantiram 3 a 0 contra o União Leiria nesta mesma fase. A expectativa sobre seus ombros é imensa, pois eles pretendem se recuperar de sua sequência sem vitórias.

Para o time do Gil Vicente, esta partida é mais do que apenas avançar; é sobre provar sua coragem e potencialmente reviver sua temporada, que enfrentou severas quedas. O Gil Vicente precisará alavancar a vantagem de jogar em casa, e Pinto está contando com seus jogadores para entregar. A mentalidade dos jogadores indo para este confronto será tão importante quanto qualquer formação ou tática.

Sporting é o favorito.

