Tem jogo do Sporting hoje, dia 18 de outubro, contra o Portimonense, na estreia na Taça de Portugal. A partida desse sexta-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 15h15 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

O Sporting joga neste 18 de outubro a partir das 15h15 (horário de Brasília), e é possível assistir pelo Disney Plus.

A Taça de Portugal é uma das competições mais tradicionais e prestigiadas do futebol português. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o torneio acontece anualmente desde 1938, com a participação de equipes de diferentes divisões, incluindo os maiores clubes do país e times amadores.

A competição funciona em formato de eliminatórias, onde cada confronto é decidido em jogo único ou em dois jogos, dependendo da fase. O vencedor da Taça de Portugal garante uma vaga na Liga Europa da UEFA, além de disputar a Supertaça Cândido de Oliveira contra o campeão da Primeira Liga.

Jogo do sporting hoje: horário e onde assistir portimonense x sporting (18/10)

Campeonato Português 2024/2025

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2024/2025, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário. A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes.

Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança. Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela.

Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

