Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir PSV x Sporting (01/10)

Vai ter jogo do Sporting hoje, dia 1 de outubro, contra o PSV na Champions. A partida dessa terça-feira será no Philips Stadium, em Eindhoven, na Holanda, e terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

O PSV x Sporting nesse de 1 de outubro começa às 16h (horário de Brasília), e é possível assistir pelo Max. Em Portugal, a partida vai passar no Sport TV Multiscreen e Sport TV1.

O Sporting deve escalar os jogadores Franco Israel; Debast, Diomande e Gonçalo Inácio; Hjulmand, Morita, Geny Catamo e Nuno Santos; Tricão, Gyokeres e Harder. Técnico: Rúben Amorim

O PSV pode levar a campo os seguintes jogadores: Benitez; Mauro Junior, Flamingo, Boscagli e Dams; Schouten, Til e Veerman; Bakayoko, De Jong e Tillman. Técnico: Peter Bosz.

Jogos da Champions League na 2ª fase

Terça-feira, 1 de outubro

13:45pm: RB Salzburg vs Brest

13:45pm: Stuttgart vs Sparta Praga

16:00: Arsenal vs PSG — Prévia

16:00: Bayer Leverkusen vs AC Milan

16:00: Borussia Dortmund vs Celtic

16:00: Barcelona vs Young Boys

16:00: Inter de Milão vs Estrela Vermelha de Belgrado

16:00: PSV Eindhoven vs Sporting Lisboa

16:00: Slovan Bratislava vs Manchester City

Quarta-feira, 2 de outubro

13:45pm: Shakhtar Donetsk x Atalanta

13:45pm: Girona x Feyenoord

16:00pm: Aston Villa x Bayern de Munique — Prévia

16:00pm: Dinamo Zagreb x Monaco

16:00pm: Lille x Real Madrid

16:00pm: Liverpool x Bologna

16:00pm: RB Leipzig x Juventus

16:00pm: Sturm Graz x Club Brugge

16:00pm: Benfica x Atlético de Madrid

