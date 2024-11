Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Arsenal

Nesta terça-feira, 26 de novembro de 2024, tem jogo do Sporting contra o Arsenal em uma partida decisiva pela fase de grupos da UEFA Champions League. O confronto ocorrerá no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 17h00, no horário de Brasília.

Transmissão ao vivo do jogo do Sporting x Arsenal

Os torcedores brasileiros poderão acompanhar a partida em Sporting x Arsenal ao vivo hoje, 26, através do Space e Max, que detêm os direitos de transmissão da UEFA Champions League no Brasil. O jogo não terá transmissão na TV aberta.

Sporting e Arsenal já se enfrentaram em competições europeias anteriormente. O encontro mais recente ocorreu nos oitavos de final da Liga Europa em 2023, quando o Sporting avançou após uma vitória nos pênaltis.

Contexto do jogo da Champions League

Este jogo é crucial para as aspirações de ambas as equipes na competição europeia. O Sporting, sob o comando de Rúben Amorim, vem apresentando uma campanha sólida, ocupando a segunda posição no grupo, com três vitórias e um empate. Destaca-se a recente vitória por 4 a 1 sobre o Manchester City, que quebrou uma sequência de 26 jogos invictos dos ingleses na Champions League.

Por outro lado, o Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, enfrenta desafios nesta temporada europeia. Com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos, os Gunners precisam de um resultado positivo em Lisboa para manter vivas as chances de avançar para as fases eliminatórias.

Sporting: Além da destacada vitória sobre o Manchester City, os Leões mantêm uma campanha impecável na liga portuguesa, liderando com 11 vitórias em 11 jogos. O atacante Viktor Gyökeres tem sido um dos destaques, sendo o artilheiro da competição com cinco gols.

Arsenal: Na Premier League, o Arsenal ocupa a quarta posição, com nove pontos a menos que o líder Liverpool. A equipe busca reencontrar a consistência para retomar o caminho das vitórias tanto no cenário doméstico quanto internacional.

Escalação

Os portugueses devem escalar Israel; Reis, Inacio e Diomande; Quenda, Morita, Hjulmand e Araujo; Trincao, Gyokeres e Edwards. Técnico: João Pereira.

Já o Arsenal vai a campo com Raya; Timber, Saliba, Gabriel e Calafiori; Odegaard, Partey e Rice; Saka, Havertz e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

