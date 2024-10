Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Nacional nas quartas de final

Tem jogo do Sporting e Nacional nesta terça-feira, 29 de outubro de 2024, em duelo decisivo que marca a primeira partida do confronto de ida das quartas de final da Liga Portuguesa. A partida começa às 17h15 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

Onde assistir o jogo do Sporting?

Para quem quer acompanhar todos os detalhes deste duelo, o jogo entre Sporting e Nacional será transmitido ao vivo pelo Disney+. A plataforma de streaming se firmou como uma opção sólida para transmissão de partidas da Liga Portuguesa, trazendo conteúdo de qualidade com imagem e som de alta definição, além de cobertura completa e uma experiência digital imersiva.

Assinantes do Disney+ poderão assistir ao jogo diretamente pelo aplicativo em dispositivos como smartphones, tablets, smart TVs e computadores.

Quem ainda não é assinante, basta acessar o site do serviço para obter um plano que dá acesso à programação esportiva, incluindo os emocionantes jogos da Liga Portuguesa, e acompanhar o duelo entre Sporting x Nacional com toda a comodidade.

Nenhuma emissora da TV aberta exibe o jogo.

Como chegam as equipes?

O Sporting CP é conhecido por sua tradição em competições nacionais e, nos últimos anos, tem mostrado um futebol intenso e tático. Os Leões estão determinados a conquistar mais um título para sua galeria e vêem a Liga Portuguesa como uma oportunidade de consolidar ainda mais sua posição como um dos grandes clubes de Portugal.

Com destaques como Pedro Gonçalves e Francisco Trincão, a equipe do Sporting apresenta um time bem organizado e preparado para pressionar o adversário desde o início do jogo. A ideia é garantir uma vitória sólida no confronto de ida para facilitar a missão na partida de volta, a ser realizada no estádio do Nacional, onde a torcida adversária costuma empurrar seu time com força.

Para o Nacional, a partida representa uma chance de ouro de mostrar sua força. Mesmo fora de casa, o time da Madeira sabe que precisa de um bom resultado para chegar ao confronto de volta com chances reais de classificação. O clube aposta na surpresa e na intensidade para tentar segurar o ímpeto do Sporting e, quem sabe, arrancar um empate ou vitória no estádio José Alvalade.

>> Resultado Bola de Ouro 2024: Rodri é eleito melhor do mundo