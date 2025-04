Assista ao vivo o jogo do Campeonato Português.

Jogo do Sporting hoje no Português: horário e onde assistir Sporting x Moreirense

Tem jogo do Sporting hoje, dia 18 de abril, contra o Moreirense no Campeonato Português. A partida da 30z5 rodada terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h30 (horário de Brasília).

Onde assistir o jogo do Sporting hoje?

Sporting x Moreirense começa às 16h30 (horário de Brasília), e é possível assistir o jogo do Campeonato Português pelo Disney Plus e ESPN. A partida acontece no Estádio José Alvalade.

O líder Sporting deve escalar os jogadores Rui Silva; Eduardo Quaresma, Ousmane Diomande e Gonçalo Inácio; Matheus Reis, Debast, Eduardo Felicíssimo e Iván Fresneda; Francisco Trincão, Geovany Quenda e Viktor Gyökeres.

O Moreirense tem Kewin Silva; Gilberto Batista, Michel, Marcelo e Frimpong; Lawrence Ofori, Sidnei Tavares, Cédric Teguia, Jeremy Antonisse e Benny; Konstantinos Kostoulas.

Campeonato Português 2024/2025

A temporada 2024/2025 da Primeira Liga, principal divisão do futebol português, reúne 18 clubes em busca do título nacional. Entre os favoritos estão Benfica, Sporting e Porto, os gigantes do país que também disputam vagas na Liga dos Campeões da UEFA.

A competição segue o tradicional formato de pontos corridos, com 34 rodadas. Cada clube enfrenta os demais duas vezes: uma em casa e outra fora. A vitória garante três pontos, enquanto o empate rende um ponto para cada lado. Ao fim da temporada, o time com mais pontos é declarado campeão português.

Além da taça, os clubes também lutam por vagas nas competições europeias. Os melhores colocados garantem lugar na próxima edição da Champions League, Liga Europa ou Conference League — torneios que aumentam a visibilidade e a receita dos times.

Na parte de baixo da tabela, o cenário é de tensão. As três últimas equipes são rebaixadas para a segunda divisão. A disputa pela permanência costuma ser intensa até as últimas rodadas.

O Campeonato Português é conhecido por revelar grandes talentos e manter um calendário competitivo, que atrai atenção da Europa. O Benfica, maior campeão da liga, também soma campanhas marcantes na Champions.

