Jogo do Tottenham x Chelsea: onde assistir na TV e horário hoje – 12/01

Pelo jogo de volta na semifinal da Copa da Liga Inglesa, o encontro entre as equipes de Tottenham e Chelsea promete pegar fogo nesta quarta-feira, 12/01, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium. Com transmissão de Tottenham e Chelsea ao vivo na TV, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Tottenham e Chelsea hoje: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Copa da Liga Inglesa ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Tottenham Hotspur Stadium , cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Para chegar até aqui, o Chelsea passou pelo Aston Villa na terceira rodada, o Southampton nas oitavas e o Brentford nas quartas de final. Agora, disputando a semifinal, espera fazer bonito em campo para chegar até a grande final. No primeiro jogo, os Blues venceram por 2 a 0 com gols de Havertz e Davies contra.

Do outro lado, o Tottenham espera contar com a sorte desta vez principalmente por jogar em casa. No entanto, o elenco precisará se esforçar o dobro já que está atrás no placar agregado e, por isso, espera contar com a virada. Na terceira rodada venceu os Wolves, depois o Burnley e então o West Ham.

Escalações de Tottenham x Chelsea:

Cristian Romero, Bergwijn, Dier e Son continuam indisponíveis para o técnico Antonio Conte, além de

Do outro lado, Tuchel não conta com o goleiro Mendy, disputando a Copa Africana das Nações, além de contar novamente com Thiago Silva e N’Golo Kanté.

Tottenham: Lloris; Sánchez, Davies, Tanganga, Reguillon; Royal, Skipp, Hojberg; Lo Celso, Lucas Moura, Harry Kane

Chelsea: Arrizabalaga; Rudiger, Thiago Silva, Sarr; Hudson-Odoi, Alonso, Kovacic, Níguez; Mount, Ziyech, Lukaku

