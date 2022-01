Jogo do Tuna Luso x Paysandu hoje: onde assistir e horário – 30/01

O Paysandu visita o Tuna Luso neste domingo, 30/01, a partir das 09h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paraense no Estádio Francisco Vasques. A TV Cultura, no estado do Pará, vai transmitir ao vivo e de graça o confronto. Dessa maneira, saiba como assistir ao jogo do Paysandu hoje.

Onde assistir o jogo do Paysandu hoje A TV Cultura vai transmitir o jogo entre Tuna Luso x Paysandu hoje com cobertura completa e de graça para todo o estado do Pará pela televisão aberta. O canal do Papão TV no Youtube também vai retransmitir as imagens do jogo deste domingo de graça para todos os internautas. Por fim, o pay-per-view do clube paraense, o Papão TV, também vai passar o jogo através do site oficial (www.papaotvplay.com.br), disponível para sócios e assinantes.

Horário: 09h30 (horário de Brasília)

TV: TV Cultura (PA)

LiveStream: Youtube e Papão TV Play

O time do Tuna Luso acabou tropeçando pela primeira rodada do Campeonato Paraense na última quarta-feira diante do Água de Marabá. Com o empate, conquistou somente um ponto e, com isso, aparece em segundo lugar no grupo B do torneio. Por isso, a vitória neste domingo é extremamente importante.

Do outro lado, o Paysandu se deu bem logo de cara na nova temporada e venceu o Bragantino por 3 a 1. Dessa maneira, deve colocar os seus melhores jogadores em campo no confronto de hoje para levar para casa os três pontos em seu favor. O elenco está em primeiro lugar com três pontos no grupo A.

Escalações de Tuna Luso x Paysandu

O jogador Léo Rosa segue fora do grupo do Tuna por lesão.

Do outro lado, o Paysandu não tem Thiago Coelho, também lesionado.

Provável escalação do Paysandu: Elias; Igor Carvalho, Genilson, Marcão, Patrick; Bileu, Ricardinho, José Aldo, Dioguinho; Henan, Marcelo Toscano

Provável escalação de Tuna Luso: Vitor; Michel, Charles, Lucão, Edinaldo; Caíque, Kauê, Araújo; Jayme, Fidélis, Paulo

