Jogo do União x Coritiba hoje: onde vai passar e horário – 30/01

Pela terceira rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba enfrenta o União neste domingo, 30/01, a partir das 20h (horário de Brasília), jogando no Estádio Clube Esportivo União. Com transmissão ao vivo na televisão aberta pela TV Assembleia, saiba como assistir ao jogo do Coritiba hoje.

Onde assistir ao jogo do Coritiba hoje O jogo entre União x Coritiba neste domingo, a partir das oito da noite, vai passar na TV Assembleia, disponível somente para o estado do Paraná no canal aberto, além da TV Coxa Prime, plataforma de pay-per-view do clube paranaense por assinatura. O serviço do Coxa Prime está disponível para compra no site oficial (www.tvcoxaprime.com.br) por R$58 ou 4x de R$14,50 para sócios, e R$98 ou 4x de R$24,50, com acesso a todos os jogos do Coxa na temporada.

Horário: 20h (horário de Brasília)

TV: TV Assembleia (PR)

LiveStream: TV Coxa Prime

Escalação do União x Coritiba

O time do União não tem desfalques para o jogo de hoje.

Aos visitantes, entretanto, Léo Gamalho, Castán, Henrique, Willian Farias, Robinho, Egídio e Edson Carioca são desfalques.

Provável escalação do jogo do União hoje: Fernando; Gabriel, Dadalt, Márcio, Wender; Giba, Nelsinho, Sato,Patrick; Flávio, Wellisson

Provável escalação do jogo do Coritiba hoje: Muralha; Natanael, Marcio Silva, Guillermo, Ângelo; Val, Matheus Sales, Régis; Igor Paixão, Alef Manga, Pablo Garcia

Como estão as equipes no Paranaense?

Em 11ª posição do Campeonato Paranaense, o elenco do União precisa vencer o jogo deste domingo de qualquer maneira se quiser se manter na elite da competição e sair da zona de rebaixamento. Sem nenhum ponto marcado, o elenco anfitrião perdeu os dois confrontos que disputou até agora na temporada.

Enquanto isso, o Coritiba aparece em 6ª posição com o total de três pontos depois de sofrer uma derrota e vencer outra partida na competição. Dessa maneira, o Coritiba entra em campo no jogo de hoje, neste domingo, buscando reassumir o favoritismo que tem no futebol paranaense e, quem sabe, levantar o troféu ao meio do ano.

Leia também:

Quando começa o Campeonato Paraibano 2022 e como assistir