Jogo do Vasco x Joinville: onde assistir a Copinha hoje ao vivo – 13/01

Em partida válida pela segunda fase da Copinha, as equipes de Vasco e Joinville se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, a partir das 11h (horário de Brasília), jogando no Estádio Municipal Santana de Parnaíba. Com transmissão ao vivo do jogo do Vasco hoje na Copinha, saiba onde assistir na TV e online.

Horário e onde assistir jogo do Vasco na Copinha: O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Santana de Parnaíba, cidade de Santana de Parnaíba

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Ao terminar em primeiro lugar no grupo 24 com 9 pontos, o Vasco ganhou a vantagem na segunda fase e agora vai brigar para alcançar a grande final da Copinha este ano. O elenco carioca, favorito no confronto desta quinta-feira, venceu Ska Brasil, Lagarto e Rio Claro nos três jogos que disputou. Agora, só lhe resta a vitória também hoje para continuar a bela campanha que apresenta.

Enquanto isso, o Joinville tropeçou em algumas ocasiões e acabou em segundo lugar com apenas 5 pontos pela fase de grupos da Copinha, vencendo o Audax e empatando com o Santo André e Camaçariense. Dessa maneira, espera se igualar ao adversário no quesito favoritismo e bom futebol para quem sabe buscar o seu primeiro título na história da Copinha.

Escalações de Vasco x Joinville:

Vasco: Cadu; JP, Pimentel, Zé Vitor, Julião; Rodrigo, Andrey, Marlon Gomes, Marcos Dias; Vinicius, Figueiredo

Joinville: Pedro; Rhuan, Victor, Vinícius Souza, Willian Silva; Richard, Nicholas, Julio, Marquinho; Cayque, Guilherme

