Jogo do Venezia x Juventus hoje: onde assistir ao vivo e horário – 11/12

A bola vai rolar neste sábado, 11/12, entre Venezia x Juventus em partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Italiano, a partir das 14h (horário de Brasília), jogando no Estádio Pierluigi Penzo. Com transmissão ao vivo para o Brasil, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Venezia x Juventus: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste sábado.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Pierluigi Penzo, cidade de Veneza, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Venezia aparece em 16º lugar com quinze pontos, ou seja, não faz uma boa campanha até o momento no Campeonato Italiano. Sem vencer por três rodadas, o elenco precisa dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e, quem sabe assim, buscar a parte de cima da classificação para permanecer na elite por mais um ano.

Enquanto isso, a Juventus vem em 5ª posição com vinte e sete pontos, ou seja, pode diminuir a diferença que possui com os primeirs colocados e, então, alcançar a liderança nas próximas rodadas em busca do título. Os comandados de Allegri tiveram um péssimo início no torneio, até que conseguiram retomar o bom desempenho. Por fim, colecionam oito triunfos, três empates e cinco derrotas.

Escalações de Venezia x Juventus:

Ceccaroni foi expulso na última partida e por isso não pode entrar em campo.

Já para Allegri, técnico da Juventus, não vai contar com Arthur, Danilo, Chiesa, Kulusevski e Ramsey, todos fora da convocação oficial divulgada pelo clube.

Venezia: Romero; Mazzocchi, Caldara, Molinaro, Svoboda; Kyine, Vacca, Crnigoj; Okereke, Henry, Aramu

Juventus: Szczesny; De Sciglio; Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentacur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata

