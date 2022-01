Onde assistir ao jogo do Galo hoje ao vivo, horário e escalações – 26/01

O atual campeão mineiro Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, 26/01, para enfrentar o Villa Nova na primeira rodada do Campeonato Mineiro a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo do Galo hoje.

Onde assistir ao jogo do Galo hoje

O pay-per-view Premiere vai passar o jogo do Villa Nova e Atlético-MG ao vivo hoje com cobertura para todo o Brasil partir das sete da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Escalações de Villa Nova x Atlético-MG hoje

O elenco do Villa Nova faz a sua estreia nesta quarta-feira após retornar para a primeira divisão do Campeonato Mineiro. No finalzinho da temporada passada, o Villa conquistou o acesso ao terminar a segunda divisão mineira entre os primeiros colocados.

Do outro lado, o Atlético-MG é o atual campeão mineiro. Por isso, deve entrar em campo nesta quarta com todo o gás necessário e pronto para sair de campo com a vitória do seu lado. Com novas contratações, o elenco será comandado pelo argentino Antonio Mohamed.

Escalação do jogo do Villa Nova hoje: Glaycon; Danilo Belão, Gabriel Furtado, Kadu, Hipólito; Leandro Salino, Wesley, Renan Mota, Braquinho, Adriano Amorim e Thiago Mosquito

Escalação do jogo do Atlético-MG hoje: Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes, Dodô; Guilherme Castilho, Neto, Calebe; Dylan, Echaporã, Eduardo Sasha

Como funciona o Campeonato Mineiro?

Doze times das mais diferentes regiões de Minas Gerais disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro. O torneio é realizado em turno único, ou seja, cada uma das equipes se enfrenta por onze rodadas.

Os quatro primeiros colocados avançam para a semifinal, enquanto do 5º ao 8º lugar na classificação do Mineiro disputam o Troféu Independência, uma espécie de competição secundária dentro da primeira divisão.

Por fim, os dois últimos times são rebaixados para a segunda divisão mineira, assim como os dois primeiros da divisão inferior garantem o acesso para a elite no próximo ano, juntando-se aos grandes elencos do futebol mineiro no estado.

Leia também:

Quem ganhou a Copinha 2022: Palmeiras é campeão pela primeira vez