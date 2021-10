Saiba onde assistir ao jogo do Vitória x Benfica hoje ao vivo – 27/10

Pela segunda rodada do grupo A na Taça da Liga Portuguesa, as equipes de Vitória x Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio D. Afonso Henriques. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir ao jogo do Vitória x Benfica hoje ao vivo? O confronto entre Vitória e Benfica terá transmissão ao vivo a partir das 15h30 (Horário de Brasília) do canal ESPN 2, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio D. Afonso Henriques, cidade de Guimarães, em Portugal

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Vitória x Benfica

Se tratando de duas boas equipes na temporada, o confronto desta quarta-feira promete ser totalmente equilibrado em campo. Por isso, o torcedor deve ficar ligado em todos os lances do jogo.

Vitória : Varela; Sacko, Borevkovic, Mumin, Sá; André, Alfa Semedo, Silva; Quaresma, Espuninan, Edwards

: Varela; Sacko, Borevkovic, Mumin, Sá; André, Alfa Semedo, Silva; Quaresma, Espuninan, Edwards Benfica: Vlachodimos; Vertonghen, Otamendi, Lucas Veríssimo; Gonçalves, Mário, Grimaldo, Weigl; Núñez, Rafa, Yaremchuk

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Vitória chega embalado para o confronto desta quarta depois de vencer o Marítimo em casa. Agora, disputando a classificação para a próxima fase na Taça da Liga, precisa ganhar o resultado em seu favor de qualquer maneira contra um dos melhores times do futebol português hoje.

Enquanto isso, o time do Benfica é o líder absoluto do Campeonato Português com 24 pontos conquistados, tendo somente uma derrota na temporada. Na rodada pelo fim de semana, venceu o Vizela. Agora, joga as atenções para a taça portuguesa buscando coroar a temporada magnífica de Jorge Jesus no comando da equipe.

