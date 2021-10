Jogo do Vizela x Benfica hoje ao vivo: onde assistir e escalações – 24/10

As equipes de Vizela e Benfica se enfrentam neste domingo, 24/10, a partir das 14h (horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Português no Estádio do FC Vizela. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Benfica hoje.

Onde assistir ao jogo do Vizela x Benfica hoje ao vivo? O confronto entre Vizela e Benfica terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV fechada, às 14h (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 24 de outubro de 2021

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio do FC Vizela, cidade de Caldas de Vizela, em Portugal

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações do jogo do Benfica hoje

O time do Benfica é o grande favorito para faturar os três pontos no jogo de hoje já que, em briga direta pela liderança da competição, tem o melhor elenco e estrutura entre os dois clubes em campo.

Vizela : Charles; Kouao, Wilson, Ivanildo Fernandes, Kiki; Paulo, Claudemir; Zohi, Samú, Moreira; Schettine

: Charles; Kouao, Wilson, Ivanildo Fernandes, Kiki; Paulo, Claudemir; Zohi, Samú, Moreira; Schettine Benfica: Vlachodimos; Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen; Almeida, Weigl, Grimaldo, Mário; Rafa, Yaremchuk, Ñunez

Principais informações sobre o jogo de hoje

O elenco do Vizela aparece em 12º com 8 pontos no total, apresentando problemas em campo e, dessa maneira, precisa da vitória em qualquer custo neste domingo para conseguir subir na classificação do Campeonato Português e, por fim, buscando a permanência na primeira divisão este ano.

Enquanto isso, o Benfica não conseguiu se manter na liderança e caiu, estando em terceiro lugar com 21 pontos com sete vitórias e somente uma derrota. Agora, se ganhar o jogo de hoje, assume novamente a ponta da tabela para garantir a vantagem em um ponto na conta sob o comando de Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo.

