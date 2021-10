Jogo do West Ham x Manchester City hoje: onde vai passar – 27/10

As equipes de West Ham e Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa no Estádio Olímpico de Londres. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo do Manchester City.

Onde assistir ao jogo do West Ham x Manchester City hoje? O confronto entre West Ham e Manchester City terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) do canal ESPN Brasil, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de West Ham x Manchester City

O elenco da casa não tem novas baixas para o jogo de hoje, enquanto Guardiola segue sem contar com Fernan Torres, lesionado.

West Ham: Fabianski; Johnson, Zouma, Ogbonna, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Benrahma, Pablo Fornals; Michail Antonio

Principais informações sobre o jogo de hoje

De maneira histórica, o West Ham eliminou o Manchester United na terceira fase para alcançar as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. No Campeonato Inglês, apresenta cada vez mais um futebol organizado e empenhado em conquistar vagas em torneios internacionais em 4º com duas vitórias seguidas.

Para chegar até as oitavas de final, o Manchester City goleou o Wycombe Wanderes pela terceira rodada com seis gols marcados em casa. Dessa maneira, o atual campeão inglês busca conquistar a taça da temporada e manter o bom desempenho que vem apresentando na liga nacional, acumulando 20 pontos em oito rodadas sem perder.

