Jogo dos Estados Unidos x México: onde assistir e horário hoje (12/11)

No TQL Stadium, as equipes de Estados Unidos x México se enfrentam nesta sexta-feira, 12/11, às 23h10 (horário de Brasília) pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde vai passar Estados Unidos x México hoje? O confronto entre Estados Unidos e México terá transmissão ao vivo do Fox Sports, na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 12 de novembro de 2021

Horário: 23h10 (horário de Brasília)

Local: TQL Stadium, cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Estados Unidos x México

Os mexicanos não poderão contar com Araújo, expulso na última rodada das Eliminatórias. Já os norte-americanos não possuem novas baixas.

Estados Unidos : Steffen; Dest, Robinson, Richards, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Weah, Pepi, Aaronson

: Steffen; Dest, Robinson, Richards, Robinson; Adams, Musah, McKennie; Weah, Pepi, Aaronson México: Ochoa; Rodríguez, Moreno, Domínguez, Luis Alfonso; Romo, Pineda, Carlos Alberto Rodríguez; Lozano, Funes, Vega

Principais informações sobre o jogo de hoje

Com 11 pontos, o time dos Estados Unidos aparece em segundo lugar na tabela das Eliminatórias depois de vencerem três jogos, empatarem dois e perderem um. Por isso, é fundamental a vitória nesta sexta-feira já que pode se igualar a seleção da América Central.

Enquanto isso, o México é o líder com 14 pontos em quatro vitórias e dois empates. Disputando o quadrangular por sua posição no ranking da FIFA, a seleção é a atual favorita pela Concacaf para herdar a vaga de forma direta e, por isso, deverá colocar em campo os melhores jogadores para trazer os três pontos.

