Jogo Espanha x Suécia: horário, onde assistir e escalações do (14/11)

Em confronto direto pela liderança, Espanha x Suécia buscam a classificação para a Copa do Mundo neste domingo, 14/11, a partir das 16h45 (horário de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias no Estádio Olímpico de La Cartuja. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Espanha x Suécia hoje: O jogo de Espanha e Suécia hoje terá transmissão ao vivo da Space, na TV fechada, além da plataforma Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro horas e quarenta e cinco minutos a tarde.

Quando vai ser: 14 de novembro de 2021

14 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, cidade de Sevilha, na Espanha

Estádio Olímpico de La Cartuja, cidade de Sevilha, na Espanha TV: Space

Space LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Notícias da Espanha

Em primeiro lugar com 16 pontos, a Espanha tem a vantagem de um ponto, mas não pode esperar que isso a ajude por completo. Buscando a vaga direta, os espanhóis precisam entrar com todo o gás necessário em campo neste domingo, além de contar com o fator casa e a torcida movimetando e cantando.

Se empatar, já garante a classificação. Por fim, a seleção não tem Ansu Fati, Eric García e Pino.

Como está a Suécia?

Em segundo lugar com 15 pontos, a Suécia promete brigar até o apito final pela vaga direta ao Mundial. Depois de fazer uma boa campanha na Eurocopa, os suecos querem mais e, dessa maneira, vão colocar os seus melhores jogadores em campo para levar para casa o triunfo positivo em seu favor.

A grande novidade no elenco da Suécia é o retorno de Ibrahimovic, fora do plantel após diversas lesões, prometendo fazer a diferença em campo.

Escalações para o jogo de Espanha x Suécia hoje

Provável escalação da Espanha:

Unaí Simon; Laporte, Azpilicueta, Torres, Alba; Koke, Busquets, Gavi; Álvaro Morata, Olmo, Sarabia

Provável escalação da Suécia:

Olsen; Krafht, Lindelof, Nilsson, Olsson; Kulusevski, Kristoffer, Ekdal, Forsberg; Isak, Ibrahimovic

