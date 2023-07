Jogo PSG hoje: transmissão PSG x Cerezo Osaka ao vivo (28)

Tem jogo do PSG hoje contra o Cerezo Osaka em amistoso nessa sexta-feira, 28 de julho. A partida será disputada no Estádio Yanmar Field Nagai, no Japão, com capacidade para 45 mil pessoas, e terá transmissão a partir das 07h20 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do PSG hoje?

O PSG enfrenta os japoneses do Cerezo Osaka hoje, 28, em amistoso a partir das 07h20 (de Brasília), com transmissão no canal GOAT do Youtube. Por causa do horário, nenhuma emissora brasileira vai exibir o duelo desta sexta-feira.

Neymar deve jogar alguns minutos no amistoso desta sexta-feira, porém, de acordo com a TV francesa RMC Sport, o craque deve começar no banco de reservas. Mesmo com todas as notícias de que o brasileiro vai sair do PSG, ele segue treinando normalmente com os colegas de elenco.

O Yanmar Field Nagai está localizado na cidade de Osaka, no Japão, onde o Cerezo Osaka joga em casa. O estádio foi inaugurado em 1964 e remodelado para servir de palco ao Mundial de 2002 - onde o Brasil se tornou pentacampeão.

Acompanhe o placar do jogo aqui: ainda não começou.

Horário: 07h20 (de Brasília)

Local: Estádio Nagai, em Osaka, no Japão

Onde assistir jogo do PSG hoje: Youtube

Por que Mbappé não vai jogar?

Se Lionel Messi, agora no Inter de Miami, o PSG também tem o desfalque do francês Mbappé. Após marcar um gol no amistoso contra o Le Havre, na última sexta-feira, a diretoria do clube decidiu tirar o atacante da excursão para o Japão e Coreia do Sul, já que o jogador deve sair do clube em 2024.

De acordo com o GE, o jogador já avisou que não vai renovar o seu contrato e, com isso, a diretoria quer saber se o francês aceita a renovação ou então será vendido ainda na próxima janela de transferências. Fora dos amistosos, Mbappé deve retornar para Paris e treinar com outros atletas que também serão vendidos.

O Real Madrid é o principal interessado no jogador, enquanto o Al Hilal, de Jorge Jesus, ofereceu uma bolada de 300 milhões de euros para o PSG, contrato até junho de 2024 e o salário de 200 mil euros fixos, além de bônus que chegam em R$ 3,6 bilhões.

