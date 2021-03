Jogos ao vivo na TV hoje (30/03): onde assistir e horários

Nesta terça-feira, 30 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiro, a Copa do Nordeste recebe uma partida decisiva. Enquanto isso, as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022 na Europa seguem com dez confrontos em busca da vaga direta.

Jogos ao vivo na TV hoje – Copa do Nordeste

Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, um jogo acontece nesta terça-feira (30). A competição, muito disputada, recebe o CRB, equipe que briga na parte de cima da tabela no grupo A. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV ao vivo.

CRB x ABC – 19h30 – PPV do Nordeste

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Na sétima rodada do Cariocão, a bola rola em uma partida nesta terça, 30 de março. Então, saiba onde assistir ao vivo ao jogo de hoje ao vivo na TV.

Fluminense x Vasco – 21h35 – Record (RJ) e PPV do Carioca

Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 – Jogos ao vivo na TV hoje

A terceira rodada da fase de grupos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo com as Seleções da Europa tem início nesta terça (30) com dez jogos. Assim, saiba onde assistir e os horários de cada um deles.

Azerbaijão x Sérvia – 13h – Estádio TNT

Chipre x Eslovênia – 13h – Estádio TNT

Croácia x Malta – 15h45 – Estádio TNT

Gibraltar x Holanda – 15h45 – Estádio TNT

Luxemburgo x Portugal – 15h45 – TNT, Facebook TNT Sports e Estádio TNT

País de Gales x República Tcheca – 15h45 – Estádio TNT

Montenegro x Noruega – 15h45 – Estádio TNT

Eslováquia x Rússia – 15h45 – Estádio TNT

Bélgica x Bielorrússia – 15h45 – Estádio TNT

Turquia x Letônia – 15h45 – Estádio TNT

Amistoso Internacional

Costa Rica x México – 17h – ESPN Brasil

