Jogos Campeonato Mineiro hoje: horário e onde assistir (19/2/22)

Confira onde vai passar os jogos do Campeonato Mineiro hoje. Foto: Reprodução / Mourão Panda / América

Saiba quais são as disputas neste sábado, 19 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Dois confrontos vão dar início a oitava rodada do Campeonato Mineiro neste sábado, 19 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão na temporada. Com quatro equipes disputando, confira a seguir qual é a programação dos jogos do Campeonato Mineiro hoje e como assistir.

Jogos do Campeonato Mineiro 2022

O Campeonato Mineiro apresenta neste sábado dois jogos pela oitava rodada na primeira divisão para o torcedor acompanhar e torcer de perto.

Faltando apenas quatro rodadas para terminar a primeira fase, as equipes prometem fazer o seu melhor e buscar a classificação o quanto antes.

Neste sábado, o time do Democrata visita o Athletic Club. Os dois realizam uma boa campanha na parte de cima da tabela, onde quem vencer tem a oportunidade de melhorar os eu desempenho e se aproximar do G-4.

Do outro lado, o América Mineiro joga contra o URT tendo a oportunidade de diminuir a diferença com o líder Cruzeiro, sendo de cinco pontos neste momento.

Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje no Campeonato Mineiro e os horários.

Athletic Club x Democrata – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

URT x América-MG – 16h30 – Globo (MG) e Premiere

Onde assistir os jogos do futebol em 2022?

O Campeonato Mineiro tem transmissão da TV Globo, os canais SporTV e Premiere, e a TV da Federação Mineira de Futebol e o streaming O Tempo Sports para todo o estado de Minas Gerais.

No canal aberto, a Globo é a detentora dos direitos de transmissão do futebol mineiro nesta temporada. Sempre às quartas e sábados, a emissora promete passar um jogo por rodada sempre no horário da noite e a tarde respectivamente para todo o estado de Minas, desde o interior até a capital, de graça.

Para os assinantes que já estão acostumados, o SporTV e o Premiere também são opções, disponíveis em operadoras por assinatura como a Claro, Sky e Oi ou através de seus planos.

A novidade este ano é a plataforma de streaming O Tempo Sports. Fundada pelo jornal mineiro O Tempo, o serviço transmite por apenas R$19,90 todos os jogos do Cruzeiro como mandante, ou seja, através do site e também aplicativo oficial é possível acompanhar todos as partidas jogando em casa.

Por fim, a Federação Mineira de Futebol vai transmitir todos os jogos de clubes menores do estado de Minas Gerais que não ganham a oportunidade na TV aberta ou até mesmo pelo SporTV.

