Jogos da Copa do Mundo hoje: programação e horários de terça - 22/11

É apenas o terceiro dia de Copa do Mundo no Catar e os torcedores querem mais! Nesta terça-feira, 22 de novembro, quatro partidas serão realizadas pela primeira rodada na fase de grupos, incluindo a França, atual campeã do mundo. Quer saber quais são os jogos da Copa do Mundo hoje? Fique ligado na agenda e como assistir cada um deles.

Agenda de jogos da Copa do Mundo hoje

A partir desta terça-feira, quatro partidas serão disputadas por dia na Copa do Mundo do Catar. Em horários alternados, as seleções entram em campo para buscarem os três pontos na primeira rodada em seus grupos.

O torcedor pode acompanhar os jogos dos grupos C e D nesta terça-feira. Sob os horários de Brasília, confira todos os jogos da Copa do Mundo hoje.

07h - Argentina x Arábia Saudita (Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

10h - Dinamarca x Tunísia (Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

13h - México x Polônia (Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

16h - França x Austrália (Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+, canal do Casimiro e portal GE)

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo?

Tanto na televisão como no celular, o torcedor pode curtir as emoções da Copa do Mundo do conforto da sua casa ou até mesmo em qualquer lugar pelo simples toque no dispositivo móvel.

Quer saber todas as suas opções? Confira a seguir e escolha a sua maneira de curtir ao maior evento de futebol do planeta.

Globo - TV aberta

Emissora responsável por transmitir todos os jogos da Copa do Mundo no Catar. A Rede Globo exibe na faixa das 07h, 10h, 13h e 16h, horário de Brasília, até quatro jogos por dia, com a programação sofrendo alterações.

Os narradores oficiais da Globo serão Galvão Bueno, Luis Roberto, Renata Silveira, Cléber Machado e Gustavo Villani, enquanto na programação quadros especiais, entrevistas e informações sobre a Seleção Brasileira serão passados durante todo o dia.

SKY: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

CLARO TV: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

OI TV: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO TV: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

SporTV - TV fechada

Os canais SporTV exibem todos os jogos da Copa do Mundo do Catar por todo o território brasileiro. Porém, as três opções (SporTV, SporTV2 e SporTV3) só podem ser encontradas na programação de operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Os narradores oficiais do SporTV vão ser Milton Leite, Everaldo Marques, Natália Lara, Rogério Corrêa e Luiz Carlos Júnior.

SKY: 39 / 439

OI TV: 39

CLARO TV: 39 / 539

VIVO TV: 39 / 339 / 819 / 539

GloboPlay - Plataforma de streaming

Se você é daquele tipo de torcedor que gosta de acompanhar online, aí é só ligar na plataforma de streaming do GloboPlay, disponível com retransmissão da TV Globo. É isso mesmo torcedor, você pode assistir a programação da emissora de qualquer lugar do Brasil e sem pagar nada.

Disponível pelo site (www.globoplay.globo.com) ou até mesmo no aplicativo do celular, tablet, computador ou smartvv, é só cadastrar o email e a senha pra curtir, escolher a opção "Agora na TV" e escolher a Globo.

Portal GE - site

Uma maneira mais rápida, simples e fácil de assistir é o site do GE (www.ge.globo.com), responsável por retransmitir as imagens da TV Globo, para todos os torcedores, e também do SporTV, mas apenas para quem é assinante.

Você não precisa pagar nada para assistir no site, seja pelo celular ou no computador.

FIFA+ - serviço de streaming

A novidade fica por conta do FIFA+, ou FIFA Plus. O serviço de streaming é lançamento da entidade de futebol e será lançado no próximo ano. Mas antes disso, a FIFA escolheu o Brasil para testar o seu produto, ou seja, o evento vai transmitir de graça para todos os torcedores os 64 embates.

É só acessar o site (www.fifa.com/fifaplus), cadastrar-se com nome completo, data de nascimento e email, além da senha, e escolher como quer assistir e qual jogo do dia. Você também não paga nada para se cadastrar.

Canal do Casimiro - plataforma de streaming e site

O streamer Casimiro é o grande sucesso da internet. Para inovar e trazer sempre o melhor ao seu público fiel, o jornalista vai transmitir um jogo por dia na Copa do Mundo do Catar. Sempre com diversão, espontaneidade e comentários, a transmissão estará disponível tanto na Twitch como no Youtube de graça.

Totalmente gratuito, você poderá acompanhar os jogos com a narração de Luis Felipe Freitas, além dos comentários do próprio Casimiro, jornalistas Isabela Pagliari e André Hernan e ex-jogadores como Juninho Pernambucano, Júnior Baiano, Emerson e Gilberto.

