Onde será a Copa do Mundo 2026 da FIFA? Disputa será em 3 países

A Copa do Mundo no Catar mal começou e os torcedores já estão ansiosos para saber tudo sobre a próxima edição do torneio mais badalado do futebol. Idealizado pela FIFA, a edição de 2026 contará com mudanças desde o sistema de disputas até o local. Saiba onde será a Copa do Mundo 2026 e como vai funcionar.

Veja as cidades da Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo em 2026 será disputada no Canadá, México e Estados Unidos, países da América do Norte e Central (os mexicanos também fazem parte).

Esta será a primeira que vez que um trio vai sediar a Copa do Mundo da FIFA. A candidatura do grupo chamado de "United" foi escolhida em votação por 134 a 65 em 2018, durante o 68º Congresso da FIFA em Moscou, na Rússia. Além disso, a competição de seleções estará de volta à América do Norte depois de 32 anos.

A grande novidade é que 48 seleções vão disputar a Copa do Mundo em 2026. Por isso, a entidade optou por definir em três países sedes na competição, aumentando assim o número de estádios e casas para os jogos.

O Canadá vai receber pela primeira vez uma Copa, enquanto Estados Unidos e México já receberam a competição nos anos de 1994, 1970 e 1986 respectivamente.

Serão 16 cidades no Mundial de Seleções em 2026 entre os três países, sendo duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos, maior país e consequentemente o local com mais sedes.

Confira todas as cidades da Copa de 2026:

Canadá: Vancouver e Toronto.

México: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey.

Estados Unidos: Boston, Los Angeles, Seattle, São Francisco, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Filadélfia, Miami e Nova York

Como funcionará a Copa com 48 seleções?

Três países como sede na Copa do Mundo de 2026 não será a única novidade na próxima edição. A FIFA indicou que o modelo de sistema do torneio permanece o mesmo, mas o número de seleções participantes no torneio é que vai mudar.

Pela primeira vez na história, serão 48 seleções na Copa do Mundo. Elas serão divididas em dezesseis grupos com três equipes onde somente os dois primeiros avançam para as oitavas de final. Depois, seguirão para as quartas de final, semifinal e a final. Serão 80 jogos e um aumento de 25%.

Em cada continente as vagas aumentarão significativamente, ou seja, os países terão mais chances de participarem da Copa do Mundo da FIFA.

Quando vai ser a Copa do Mundo 2026?

A Copa do Mundo de 2026 ainda não tem data marcada pela FIFA. No momento, a atual preocupação é o evento no Catar, onde as trinta e duas seleções brigam pela taça dourada mais desejada por torcedores.

O sorteio de grupos, entretanto, está marcado para dezembro de 2025. Como esperado, a TV Globo também vai manter os direitos de transmissão em 2026, com exclusividade na TV aberta e também em operadoras de TV por assinatura com os canais do Sportv.

Também vai dar para assistir online e de graça ao vivo.

