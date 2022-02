Jogos da Copa do Nordeste hoje: horário e onde assistir sábado (19/2)

Dando início ao fim de semana, a sexta rodada apresenta neste sábado, 19 de fevereiro, três partidas pela fase de grupos na Copa do Nordeste para o torcedor acompanhar de perto. Confira a seguir quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e onde assistir ao vivo.

Jogos da Copa do Nordeste hoje – 19/2/22

Três jogos vão acontecer neste sábado pela abertura da sexta rodada na Copa do Nordeste. Cada uma das partidas vai contar com transmissão ao vivo.

O torneio regional traz o duelo entre Atlético de Alagoinhas e Ceará no período da tarde. Enquanto um é líder do grupo B (Ceará), o outro busca melhorar o seu desempenho na tabela.

Enquanto isso, a partida entre Fortaleza e Bahia promete agitar os torcedores em um duelo épico dentro das quatro linhas. Os dois, além disso, estão muito bem na competição nordestina.

Fechando a rodada, o Sousa visita o Campinense em partida estadual e clássica.

A seguir, confira onde assistir todos os jogos da Copa do Nordeste hoje.

Atlético de Alagoinhas x Ceará – 16h – PPV do Nordeste FC

Fortaleza x Bahia – 17h45 – SBT (CE e BA), ESPN e PPV do Nordeste FC

Campinense x Sousa – 20h – PPV do Nordeste FC

Como assistir

O torcedor pode assistir aos jogos da Copa do Nordeste através do SBT (TV aberta), ESPN (TV Paga), Tik Tok (Aplicativo de vídeos) e o Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão através de assinatura.

Com a promessa de passar um jogo por rodada em cada estado, o canal SBT é o grande responsável pelos direitos de transmissão na televisão aberta. A emissora passa sempre às terças, quartas ou sábados uma partida no horário da noite e a tarde respectivamente de graça para todos os estados que envolvem a rodada.

Na televisão fechada, o canal ESPN é outra opção para quem já está acostumado com a emissora da Disney. Também com um jogo por rodada, sendo decisão da própria CBF, são transmitidos para todos os estados do Brasil.

Para assistir online, o torcedor pode acompanhar a Copa do Nordeste no Nordeste FC, o pay-per-view oficial da competição. O serviço está disponível por R$23,90 no valor mensal e R$59,90 com todos os jogos disponíveis na temporada.

A única opção totalmente gratuita para assistir online é o Tik Tok, aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, procurar pela plataforma, criar a sua conta e procurar pelo jogo.

Confira a seguir o anúncio do pay-per-view da Copa do Nordeste.

