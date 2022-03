Jogos da Copa do Nordeste hoje (19/03): onde assistir ao vivo e horário

A última rodada da Copa do Nordeste apresenta oito confrontos neste sábado, 19 de março de 2022, pela primeira fase da competição na temporada. Com a bola rolando no mesmo horário, confira a seguir a programação completa, quais são e onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Jogos da Copa do Nordeste hoje – 19/03/2022

Fortaleza x CRB

Horário: 17h45

Local: Arena Castelão

Onde assistir: Tik Tok e PPV do Nordeste FC

CSA x Altos

Horário: 17h45

Local: Estádio Rei Pelé

Onde assistir: SBT (Alagoas, Piauí e Rio Grande do Norte) e PPV do Nordeste FC

Globo x Náutico

Horário: 17h45

Local: Estádio Barrettão

Onde assistir: SBT (Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Maranhão) PPV do Nordeste FC

Sport x Floresta

Horário: 17h45

Local: Estádio Ilha do Retiro

Onde assistir: ESPN 4 e PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x Botafogo PB

Horário: 17h45

Local: Estádio Castelão de São Luís

Onde assistir: PPV do Nordeste FC

Campinense x Ceará

Horário: 17h45

Local: Estádio do Amigão

Onde assistir: PPV do Nordeste FC

Atlético-BA x Sousa

Horário: 17h45

Local: Estádio Carneirão

Onde assistir: PPV do Nordeste FC

Sergipe x Bahia

Horário: 17h45

Local: Estádio Batistão

Onde assistir: PPV do Nordeste FC

Quando serão as quartas de final?

Seguindo o calendário da CBF, que já determinou, as oito equipes classificadas disputarão as quartas de final da Copa do Nordeste em 22 e 23 de março, terça e quarta-feira, ainda sem horário definido.

As equipes se classificam através da classificação entre os grupos A e B, ou seja, apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo garantem uma oportunidade de disputar a fase eliminatória. As quartas são jogadas em partida única, assim como a semifinal.

Na grande final, entretanto, são dois jogos, sendo os dois times jogando uma vez em sua casa.

Onde assistir aos jogos da Copa hoje?

O torcedor pode acompanhar os jogos da Copa do Nordeste neste sábado através do SBT, em todos os estados do Nordeste, o ESPN, o Tik Tok, aplicativo de vídeos, e o pay-per-view do Nordeste FC para assinantes.

O canal do SBT é o principal meio para acompanhar os jogos da Copa de graça. Sempre às terças, quartas e sábados, a emissora da TV aberta transmite uma partida no horário da noite e a tarde respectivamente. O canal transmite o confronto somente para os estados que envolvem a partida.

Para quem gosta de acompanhar pela TV por assinatura, a opção são os canais ESPN, da Rede Disney, disponíveis em operadoras como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Além disso, o streaming Star +, também da Disney, retransmite a partida.

A maneira oficial de assistir todos os jogos é o PPV do Nordeste FC. A plataforma, disponível pelo site (www.nordestefc.com.br) ou o aplicativo em Android e iOS, pode se assinada pelos valores de R$23,90 mensalmente ou R$59,90 com todos os jogos até a final

Por fim, o Tik Tok, aplicativo de vídeos para smartphone, disponibiliza um jogo por rodada. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, criar a sua conta e procurar pelo jogo.

Com o vídeo a seguir, confira como funciona o pay-per-view.