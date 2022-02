Jogos da Copa do Nordeste hoje, domingo: onde assistir ao vivo – 13/02

Fechando a quarta rodada da Copa do Nordeste, três confrontos vão acontecer neste domingo, 13 de fevereiro de 2022, pela fase de grupos na temporada. Confira a seguir quais são os jogos de hoje pela Copa do Nordeste e como assistir cada um deles.

Jogos da Copa do Nordeste hoje – 13/02/2022

O domingo apresenta três jogos da quarta rodada da competição regional, com transmissão ao vivo de cada um deles na programação.

A competição dá inicio nas disputas com o duelo entre Floresta e Campinense. Os dois times estão em situações críticas nas tabelas de seus grupos e, por isso, precisam dos três pontos de de qualquer maneira até o fim do jogo neste domingo.

Depois, o confronto entre Sousa e Sergipe também apresenta dois clubes que entram em campo pela quarta rodada na mesma situação. Por fim, o clássico alagoano entre CRB e CSA fecha a rodada neste domingo, prometendo grandes emoções aos torcedores até o apito final.

A seguir, confira quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje, domingo, e como assistir.

Floresta x Campinense – 15h – PPV do Nordeste FC

Sousa x Sergipe – 16h – PPV do Nordeste FC

CRB x CSA – 18h30 -PPV do Nordeste FC

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste?

É possível assistir aos jogos da Copa do Nordeste neste domingo através do Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão para todos os estados do Brasil somente através de assinatura.

No entanto, existem também outras possibilidades para o torcedor acompanhar os jogos diariamente. Pela TV aberta, o SBT é o responsável por transmitir um confronto por rodada sempre nos estados em que cada time joga. Por exemplo, se o Bahia entra em campo, então a partida vai passar no estado da Bahia.

Outra opção é o canal ESPN. A emissora da Disney se propõe a passar um jogo por rodada, também aos fins de semana. No entanto, só está disponível para operadoras de TV paga.

De maneira online, o torcedor pode acompanhar todos os jogos da Copa do Nordeste no Nordeste FC, o pay-per-view oficial. O serviço está disponível por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 todos os jogos.

A única opção gratuita é o Tik Tok, o aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, procurar pelo aplicativo, criar a sua conta e procurar pelo jogo indicado.

Confira a seguir o anúncio do pay-per-view.

