Jogos da Copa do Nordeste hoje e horários de sábado (5/3/22)

A sétima rodada apresenta quatro partidas que prometem muito bom futebol neste sábado, 5 de março de 2022, pela primeira fase da Copa do Nordeste. Com transmissão ao vivo, confira a programação do torneio e onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Jogos da Copa do Nordeste hoje – 05/3/22

CRB x Sampaio Correa

Horário: 16h

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Onde assistir: PPV do Nordeste FC

Bahia x Sport – Jogos da Copa do Nordeste hoje

Horário: 17h45

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Onde assistir: SBT (Bahia e Pernambuco), Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Altos x Fortaleza

Horário: 17h45

Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, em Horizonte, no Ceará

Onde assistir: SBT (Piauí e Ceará) e PPV do Nordeste FC

Ceará x CSA – Jogos da Copa do Nordeste hoje

Horário: 19h45

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: ESPN 4, Star + e PPV do Nordeste FC

Quatro partidas serão realizadas neste sábado pela Copa do Nordeste, durante a fase de grupos. Divididas em dois grupos, com oito cada, as equipes se enfrentam para buscar os três pontos e consequentemente subir na classificação até a fase eliminatória.

Abrindo a rodada, o CRB recebe o Sampaio Corrêa neste sábado logo depois de entrar em campo pela Copa do Brasil e ser eliminado. Depois, o clássico Bahia e Sport, muito conhecido no futebol brasileiro, vai tomar conta do público de todo o país.

Altos e Fortaleza também prometem realizar uma grande partida neste sábado pela rodada. Fechando o dia, o Ceará recebe o CSA, em outra grande partida destaque no dia de hoje.

Como assistir os jogos

O torcedor pode acompanhar os jogos da Copa do Nordeste nos canais SBT, pela TV aberta, e ESPN, pela TV fechada ao vivo, além do pay-per-view Nordeste FC, o streaming Star + e o aplicativo gratuito do Tik Tok.

Pela TV aberta, o canal principal do SBT e suas afiliadas são os responsáveis por transmitirem os jogos da Copa do Nordeste até a grande final. A emissora exibe um jogo por rodada, sempre de quarta-feira e sábado, no horário da tarde ou a noite, dependendo da programação feita pela CBF. A emissora transmite o confronto somente para os estados que envolvem a partida.

Outra opção é através dos canais ESPN, da Rede Disney, disponíveis somente por assinatura em operadoras como a Sky, Claro, Oi e Vivo. Além disso, o streaming Star +, também da Disney, retransmite a partida para os assinantes da plataforma.

Outra opção é acompanhar através do PPV do Nordeste FC. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.nordestefc.com.br) ou o aplicativo em Android e iOS e assinar pelos valores de R$23,90 mensalmente e R$59,90 com todos os jogos disponíveis até a final.

A única opção totalmente gratuita é o Tik Tok, aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor ver onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, criar a sua conta e procurar pelo jogo.Aplicativo gratuito também transmite jogos da Copa do Nordeste.

Assista o vídeo da Copa Nordeste no Tik Tok.

