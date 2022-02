Jogos da Copa do Nordeste hoje: horário da 3ª rodada no domingo (6/2)

Jogos da Copa do Nordeste hoje: horário da 3ª rodada no domingo (6/2)

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, duas partidas serão realizadas neste domingo, 6 de fevereiro de 2022, pela fase de grupos na competição regional. Com transmissão ao vivo somente de maneira online, saiba quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e onde assistir.

Jogos da Copa do Nordeste hoje

A bola vai rolar neste domingo, 6 de fevereiro, pela terceira rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste pela temporada. Cada um dos confrontos promete bagunçar ainda mais a classificação e, dessa maneira, mostrar cada um dos caminhos até a fase adiante.

O encontro entre Sergipe e Alto promete dar o que falar, já que ambas as equipes ocupam a parte de baixo da tabela em seus grupos e precisam mais do que nunca dos três pontos. Do outro lado, o Globo faz a sua estreia no torneio enquanto o Botafogo já jogou, mas acabou derrotado pela primeira rodada.

Dessa maneira, confira onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje ao vivo.

Sergipe x Altos – 16h – PPV do Nordeste FC

– 16h – PPV do Nordeste FC Globo x Botafogo-PB – 16h – PPV do Nordeste FC

Quais são os grupos da Copa do Nordeste 2022?

A Copa do Nordeste conta com dezesseis equipes divididas em dois grupos: A e B, com oito cada. Cada um dos times enfrenta o adversário da chave ao lado por oito rodadas na primeira fase, buscando ficar entre as quatro primeiras posições para conquistar a vaga na fase eliminatória.

As quartas acontecem, depois a semifinal e por fim a tão sonhada final, onde os dois finalistas brigam pelo troféu da Lampions League.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

Onde assistir aos jogos de hoje?

Jogos da Copa do Nordeste SBT, na TV aberta, o canal da ESPN, por canais por operadoras através de assinatura e o pay-per-view do Nordeste FC transmitem os jogos da Copa do Nordeste em 2022.

Somente nos estados do Nordeste, o SBT promete passar um jogo por rodada sempre aos fins de semana e na quarta-feira de graça ao público. Já a ESPN, entretanto, também transmite um por rodada ao público da TV fechada.

Ainda para ver na TV, o pay-per-view do Nordeste FC está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo por R$23,90 o valor mensal e R$59,90.

Outra opção é o Tik Tok, plataforma de vídeos gratuita para smartphones, responsável por transmitir um jogo por rodada.

