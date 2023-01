Onde assistir Santa Cruz x Botafogo PB ao vivo na Copa do Nordeste - 08/01/23

É decisão na Pré Copa do Nordeste! As equipes de Santa Cruz x Botafogo PB se enfrentam na noite deste domingo, no Estádio Arruda, em Recife, pela segunda fase eliminatória da competição. O jogo tem início às 19h15 (Horário de Brasília) com transmissão para todo o país. Confira onde assistir e todos os detalhes.

Onde vai passar Santa Cruz x Botafogo PB hoje

O jogo do Santa Cruz x Botafogo PB vai passar na ESPN e Star + a partir das 19h15 (horário de Brasília).

O canal pago está disponível em todos os estados do Brasil através de operadoras de TV fechada. É necessário ser assinante das operadoras para assistir ao conteúdo.

Nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão vai começar a partir das 18h15, devido ao fuso horário.

Para quem não é assinante da TV paga, dá para assistir no Star +, plataforma de streaming disponível no aplicativo para celular, tablet e smartv. É preciso ser assinante do streaming para assistir.

Data: Domingo, 08 de janeiro de 2023

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Arruda, em Recif

TV: ESPN

Online: Star +

+ Transmissão da Copa do Nordeste 2023: onde assistir aos jogos na TV e online

Caminho de Santa Cruz e Botafogo PB até aqui

Para chegar até aqui, o Santa Cruz venceu o Caucaia na primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste por 2 a 0, jogando também no Arruda. O resultado fez com que o elenco de Recife carimbasse o seu passaporte até a segunda fase, a última que define as quatro vagas em aberto.

O Botafogo da Paraíba, por outro lado, venceu o Retrô nos pênaltis. No jogo normal, o placar em 0 a 0 deixou tudo igual e levou para as disputas. Por 3 a 1, o time da estrela vermelha levou e agora terá a chance de brigar pela última vaga da competição do Nordeste.

Provável escalação do Santa Cruz: Matheus Inácio; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Alemão, Ian Rodrigues; Daniel Pereira, Arthur, Anderson Ceará; Lucas Silva, Michael Douglas e Hugo Cabral.

Provável escalação do Botafogo PB: Wallace; Lucas Mendes, Lucas Barboza, Daciel, Léo Campos; Evandro, Vitor Braga, Renatinho; Fumaça, Miullen e Leilson.

Leia também: Copa do Nordeste 2023 jogos da segunda fase eliminatória

Como funciona a fase eliminatória da Copa do Nordeste?

A fase eliminatória reúne dezesseis equipes em busca das quatro últimas vagas para a fase de grupos da Copa do Nordeste, a maior competição de futebol da região nordestina.

A primeira fase foi disputada em 5 de janeiro, quinta-feira, enquanto a segunda está marcada para este domingo, dia 8 de janeiro, onde ambas as fases são jogadas em confrontos únicos.

Os quatro vencedores da segunda fase serão divididos entre os dois grupos da Copa do Nordeste, dois times para cada grupo.

CSA x América RN - 16h

Vitória x Jacuipense - 16h

Confiança x Ferroviário - 16h

Santa Cruz x Botafogo PB - 19h15

CONFIRA: o que é a Lampions League