Confira onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Jogos da Copa do Nordeste hoje: programação de sábado (20/2)

Fechando o fim de semana, quatro partidas serão realizadas neste domingo, 20 de fevereiro, pela sexta rodada da Copa do Nordeste pela fase de grupos. Cada uma das precisa do resultado para subir na classificação até a parte de cima. Confira a seguir quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e onde assistir.

Quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje

Quatro jogos vão acontecer neste domingo pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Ao todo, oito equipes vão brigar pelos três pontos enquanto se preocupam em garantir a vaga entre os quatro primeiros colocados.

Abrindo a rodada, o CSA recebe o Náutico a partir das quatro horas da tarde. Os dois times estão muito bem colocados em seus grupos e, por isso, a partida promete ter qualidade e muito bom futebol.

Enquanto isso, Globo e Altos se enfrentam no mesmo horário deste domingo, enquanto se encontram em uma situação mais complicada do que os outros.

O jogo entre Sergipe e CRB, entretanto, traz um time que vai muito bem na temporada e outro que quer venceu uma partida na Copa do Nordeste. Por fim, o Sampaio Corrêa vai receber o Floresta em busca de aumentar o resultado positivo em sua conta.

A seguir, confira onde assistir todos os jogos da Copa do Nordeste hoje.

CSA x Náutico – 16h – PPV do Nordeste FC

Globo x Altos – 16h – PPV do Nordeste FC

Sergipe x CRB – 18h30 – PPV do Nordeste FC

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30 – PPV do Nordeste FC

Como assistir os jogos de hoje?

Todos os jogos deste domingo na Copa do Nordeste vão passar no Nordeste FC, o pay-per-view oficial da competição disponível por assinatura.

Para assistir online, o torcedor deve encontrar o serviço no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo pelos valores de R$23,90 no valor mensal e R$59,90 com todos os jogos disponíveis na temporada.

Entretanto, também existem outras maneiras para acompanhar as partidas da Copa do Nordeste, como o SBT pela televisão aberta. Passando um jogo por rodada em cada estado, a emissora e suas afiliadas transmitem sempre de domingo e terça ou quarta-feira sempre no horário da tarde e a noite respectivamente.

Na televisão fechada, o canal ESPN está disponível para quem já está acostumado com a emissora da Disney. Também com um jogo por rodada, são transmitidos para todos os estados do Brasil. O mesmo acontece com o Star +, serviço de streaming para assinantes que reproduz o conteúdo.

A única opção totalmente gratuita para assistir online é o Tik Tok, aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, criar a sua conta e procurar pelo jogo.

Confira a seguir o anúncio do pay-per-view da Copa do Nordeste.

