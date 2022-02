Jogos da Copa do Nordeste hoje, sábado: horários e onde assistir – 12/02

Dando início na quarta rodada da Copa do Nordeste, quatro duelos serão realizados neste sábado, 12 de fevereiro de 2022, pela fase de grupos da temporada na competição. Dessa maneira, confira onde assistir ao vivo cada um dos jogos da Copa do Nordeste hoje.

Quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje

Quatro jogos vão acontecer na Copa do Nordeste hoje, sábado em 12 de fevereiro, pela quarta rodada na temporada tendo transmissão ao vivo.

O duelo entre Botafogo-PB e Atlético de Alagoinhas abre a rodada, onde os dois precisam do resultado para continuar subindo na classificação de seus grupos e, consequentemente, atingir a zona de classificação até a próxima fase.

Enquanto isso, o Fortaleza visita o Náutico também pela quarta rodada hoje. O duelo é um dos destaques do fim de semana, prometendo bom futebol. Do outro lado, Bahie e Globo disputam os três pontos.

Por fim, fechando o sábado, o Ceará recebe o Sampaio Corrêa para aumentar a vantagem que possui em primeiro lugar pelo grupo B.

Confira a seguir onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste hoje, sábado.

Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas – 16h – PPV do Nordeste

Náutico x Fortaleza – 17h45 – SBT (PE, CE, PB e PI) e PPV do Nordeste

Bahia x Globo – 17h45 – SBT (BA, AL, RN, MA), Tik Tok e PPV do Nordeste

Ceará x Sampaio Corrêa – 19h45 – ESPN e PPV do Nordeste

Onde assistir aos jogos da Copa do Nordeste?

O torcedor pode acompanhar os jogos da Copa do Nordeste hoje através do canal SBT (TV aberta), ESPN (TV fechada), Tik Tok (Aplicativo) e no Nordeste FC (Pay-per-view), com transmissão para todos os estados da região.

Somente nos estados do Nordeste, o SBT vai transmitir um jogo por rodada sempre aos sábados, na faixa da tarde ou então pela noite, da Lampions League ao público. Se o jogo em questão é entre times da Bahia, então o jogo será transmitido apenas no estado da Bahia, por exemplo.

Outra opção disponível somente para assinantes da TV por assinatura é o canal ESPN. A emissora da Disney se propõe a passar um jogo por rodada, também aos fins de semana.

Se o torcedor prefere acompanhar de maneira online todos os jogos da Copa do Nordeste, então deve assinar o Nordeste FC, o pay-per-view por assinatura responsável por transmitir todos os confrontos da competição. O serviço está disponível por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 todos os jogos da temporada.

A única opção gratuita é o Tik Tok, o aplicativo para smartphone que dá o direito do torcedor de assistir onde e como quiser. Basta acessar a Play Store ou Apple Store, procurar pelo aplicativo, criar a sua conta e procurar pelo jogo indicado.

