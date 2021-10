Jogos da Copa do Nordeste: saiba onde assistir a temporada 2022

A Copa do Nordeste é uma das competições mais importantes para as equipes da região nordestina do país. Conhecida também como Nordestão, o torneio ganhou maior visibilidade nos últimos anos e atualmente pode ser acompanhado de qualquer canto do Brasil. No entanto, onde assistir os jogos Copa do Nordeste 2022?

Onde assistir os jogos da Copa do Nordeste?

Disputada de forma ininterrupta desde 2013, a Copa do Nordeste ganha força no cenário futebolístico nacional ano após ano. Atualmente, torcedores de qualquer canto do país podem acompanhar o torneio, que possui transmissão na tv aberta, fechada, redes sociais, mas até mesmo em uma plataforma streaming.

A Copa do Nordeste desta temporada ainda está em sua etapa preliminar e realiza os jogos válidos pela segunda fase pré. Veja abaixo os próximos jogos:

Terça-feira, 19 de outubro

Confiança-SE x Souza-PB – Transmissão: NordesteFC

Santa Cruz-PE x Floresta-CE – Transmissão: NordesteFC e SBT

Ferroviário-CE x Juazeirense-BA – Transmissão: NordesteFC e SBT

Vitória-BA x Itabaiana-SE – Transmissão: NordesteFC, SBT, Youtube e TikTok

Quarta-feira, 20 de outubro

ABC-RN x Jacuipense-BA – Transmissão: NordesteFC

Botafogo-PB x Imperatriz-MA – Transmissão: NordesteFC

Quinta-feira, 21 de outubro

América-RN x Moto Club-MA – Transmissão: NordesteFC

CRB-AL x River-Pi – Transmissão: NordesteFC, Youtube e TikTok

Opções para assistir a Copa do Nordeste:

O canal do SBT é o responsável por fazer a transmissão dos jogos da Copa do Nordeste na rede aberta de canais. A emissora divide as exibições entre suas filiadas da região e leva ao torcedor as então melhores partidas do torneio.

No Nordeste, o canal tem 11 afiliadas: TV Jornal (PE; Recife e Caruaru), TV Aratu (BA), TV Jangadeiro (CE), TV Ponta Verde (AL), TV Difusora (MA; São Luís e Imperatriz), TV Tambaú (PB, João Pessoa), TV Borborema (PB, Campina Grande), TV Cidade Verde (PI) e, por fim, TV Ponta Negra (RN).

Grupo Disney

Nos canais de tv por assinatura, os jogos da Copa do Nordeste no entanto são transmitidos pelo Grupo Disney, que renovou seu contrato com a competição. O conglomerado exibe as partidas na ESPN, Fox Sports e o Star+, novo serviço de streaming.

O grupo tem direito a 14 jogos, sendo dois na fase eliminatória, oito na fase de grupos e quatro na fase final, mas incluindo os dois confrontos da decisão. A Disney possui os direitos exclusivos da tv paga.

Nordeste FC

A plataforma do Nordeste FC/Sporting Bet exibe todos os jogos da Copa do Nordeste de forma ao vivo para o torcedor assistir no streaming, mas de onde estiver. Aos interessados, o plano mensal do sistema pay-per-view sai por R$ 23,90.

Youtube – Tik Tok

Por fim, a Copa do Nordeste também realiza suas partidas nas redes sociais. Por meio da página da competição no Youtube e no TikTok, torcedores de todo o país conseguem ter acesso a alguns confrontos da competição.