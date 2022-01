Jogos da Copinha 2022 hoje, quarta, e onde assistir ao vivo – 12/01

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, com transmissão pela TV e também online de todos os confrontos para o torcedor acompanhar. Saiba quais são os jogos da Copinha hoje e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos da Copinha 2022 hoje?

Dezesseis jogos da segunda fase na Copinha terão início nesta quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, enquanto as equipes buscam alcançar a terceira fase eliminatória da maior competição do futebol de base. Os jogos tem transmissão tanto na TV como online.

Confira quais são os jogos de hoje na Copinha de 2022.

Novorizontino x Castanhal – 11h – Eleven Sports / Paulistão Play

XV de Piracicaba x Taubaté – 11h – Eleven Sports / Paulistão Play

Botafogo x São José-RS – 11h – SporTV

Fortaleza x Resende – 11h30 – Youtube do Paulistão

Votuporanguense x Guarani – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Vila Nova x Bahia – 15h – Youtube do Paulistão

Fluminense x Francana – 15h – SporTV

Nova Iguaçu x Ferroviária – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Athletico-PR x América-MG – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Grêmio x Santa Cruz – 17h15 – SporTV

Mirassol x Atlético-MG – 18h – Youtube do Paulistão

Linense x Sport – 18h – Eleven Sports / Paulistão Play

Falcon x Velo Clube – 18h – Eleven Sports / Paulistão Play

Santos x Chapadinha – 19h30 – SporTV

Ponte Preta x Jacuipense – 20h – Eleven Sports / Paulistão Play

Corinthians x Ituano – 21h45 – SporTV e Rede Vida

Onde assistir aos jogos da Copinha 2022?

Os canais SporTV, Premiere, e os serviços de streaming Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos da competição de futebol de base. Saiba como assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Canais: SKY – 39 / 439; OI – 39; VIVO – 39 / 339 / 819 / 539; CLARO TV – 39 / 539; DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Eleven Sports

De maneira gratuita, os internautas tem a oportunidade de acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Sub-20, em 2022 através do portal Eleven Sports (www.elevensports.pt).

Para ter acesso, basta abrir o link e procurar pela partida que deseja assistir.

TV Paulistão Play

O serviço de streaming gratuito da Federação Paulista de Futebol também promete disponibilizar todos os confrontos ao vivo em seu portal (www.paulistaoplay.com.br).

Para ter acesso completo, basta se cadastrar no site e, então, assistir todos os jogos da Copinha através do celular ou computador.

