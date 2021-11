Jogos de hoje ao vivo: horários e onde assisitir nesta segunda (08/11)

A segunda-feira, 08 de novembro de 2021, apresenta uma programação diversificada de campeonatos de futebol nacionais e internacionais com a bola rolando em uma partida na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, o Campeonato Argentino segue a rodada. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quais são os jogos de hoje e onde assistir ao vivo?

Com a pausa no futebol da Europa para começar as Eliminatórias, confira toda a programação nesta segunda-feira em uma nova semana. Porém, a Série A do Brasileirão encerra a 30ª com uma partida enquanto a Série B dá início na 34ª rodada na segunda divisão com a briga contra o rebaixamento e a busca com o acesso.

Assim, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV e online.

Brasileirão Série A

Chapecoense x Flamengo – 20h – Premiere

Brasileirão Série B

Avaí x CSA – 20h – SporTV e Premiere

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Internacional-PB x Confiança – 15h – Eleven Sports

Sabugy x Sport-PB – 20h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-20

São Paulo x XV de Piracicaba – 15h – Youtube do Paulistão, TV Paulistão e Eleven Sports

Campeonato Chileno

Antofagasta x Club de Desportes La Serena – 18h – Estádio TNT

Unión Española x Palestino – 20h30 – Estádio TNT

Campeonato Argentino – Jogos de hoje ao vivo

Newell’s Old Boys x Unión de Santa Fé – 16h45 – Star +

Huracán x Argentinos Juniors – 19h – Fox Sports e Star +

Aldosivi x Boca Juniors – 21h15- Fox Sports e Star +

Copa da Inglaterra – Jogos de hoje ao vivo

Dagenham x Redbridge FC – 16h45 – Star +

