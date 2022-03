Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol e horário nesta quarta (23/03)

A tradicional quarta-feira de futebol, 23 de março de 2022, apresenta uma agenda completa com diferentes partidas no cenário nacional e internacional para o torcedor acompanhar ao vivo. A seguir, confira a programação completa dos jogos de hoje e onde assistir na TV e online.

Jogos de hoje ao vivo

Diferentes jogos serão realizados pela tarde e a noite nesta quarta-feira. No Brasil, competições como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e os torneios estaduais seguem em todo o vapor. O Paulista continua definindo as semifinais, enquanto o Gaúcho apresenta o clássico GreNal.

Do outro lado do mundo, a Champions Feminina traz as quartas de final com duelos eletrizantes do começo ao fim, com as mais experientes jogadoras de futebol do mundo.

Dessa maneira, saiba quais são os jogos de hoje e onde assistir ao vivo a seguir.

Copa do Brasil

Vitória x Glória- 21h30 – Amazon Prime Vídeo

Copa do Nordeste

Botafogo-PB x Náutico – 20h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Paulista

RB Bragantino x Santo André – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Palmeiras x Ituano – 21h30 – Record, Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Carioca

Nova Iguaçu x Audax – 15h30 – PPV do Cariocão Play e OneFootball

Campeonato Mineiro

Caldense x Atlético-MG – 16h30 – Globo (MG), SporTV e Premiere

Tombense x América-MG – 20h30 – Premiere

Democrata x Villa Nova – 20h30 – Youtube da TV NSports

Campeonato Gaúcho

Ypiranga x Brasil de Pelotas – 19h30 – Premiere

Grêmio x Internacional – 22h15 – Globo (RS), SporTV e Premiere

Campeonato Catarinense

Figueirense x Camboriú – 20h30 – TV NSports

Concórdia x Brusque – 20h30 – TV NSports

Campeonato Goiano

Goiás x Iporá – 19h30 – Eleven Sports

Campeonato Maranhense

Sampaio Corrêa x Cordino – 19h – Youtube da TV FMF

Moto Club x Juventude – 20h45 – Youtube da TV FMF

Campeonato Paraense

Tuna Luso x Bragantino – 15h – TV Cultura (Pará) e Youtube da TV Cultura

Paysandu x Tapajós – 20h – TV Cultura (Pará) e Youtube da TV Cultura

Campeonato Paranaense

Athletico-PR x Coritiba – 20h – TV NSports

Campeonato Pernambucano

Vera Cruz x Íbis – 15h – Eleven Sports

Sete de Setembro x Afogados – 15h – Eleven Sports

Campeonato Potiguar

Santa Cruz de Natal x Globo – 15h – Eleven Sports

América-RN x Força e Luz – 20h – Eleven Sports

Campeonato Acreano

São Francisco x Andirá – 17h – Eleven Sports

Vasco x Plácido de Castro – 19h – Eleven Sports

Campeonato Amazonense

Fast x Princesa do Solimões – 15h30 – Eleven Sports

Manaus x Nacional – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Brasiliense

Ceilândia x Capital – 16h – Eleven Sports

Campeonato Rondoniense

Porto Velho x Portimonense – 15h45 – Eleven Sports

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Serc x Aquidauanense – 15h – Eleven Sports

Naviraiense x Operário – 19h30 – Eleven Sports

Costa Rica x Dourados – 20h – Eleven Sports

Champions Feminina

Juventus x Lyon – 14h45 – DAZN e Youtube

Arsenal x Wolfsburg – 17h – DAZN e Youtube

Campeonato Inglês Feminino

Chelsea x Tottenham – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Equatoriano Segunda Divisão

Guayaquil SC x Imbabura – 18h30 – Star +

Manta x América de Quito – 21h – Star +

