Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol nesta sexta-feira – 10/12

Com o fim do Brasileirão, a sexta-feira, 10 de dezembro, traz somente uma programação de futebol internacional, com confrontos desde o Campeonato Alemão até o Francês. Dessa maneira, confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também no online.

A temporada de futebol no Brasil chegou ao fim na última quinta. No entanto, as competições ao redor do mundo continuam, enquanto buscam atingir a parte mais alta da classificação. Confira a agenda completa de hoje.

Premiações do Brasileirão – Jogos de futebol hoje

Prêmio Bola de Prata 2021 – 12h – ESPN Brasil

Brasileirão 2021 – 20h30 – SporTV e TNT

Campeonato Inglês

Brentford x Watford – 17h – Fox Sports

Campeonato Alemão

Colônia x Augsburg – 16h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Jahn Regensburg x Werder Bremen – 14h30 – OneFootball

Schalke 04 x Nuremberg – 14h30 – OneFootball

Campeonato Italiano – Jogos de hoje

Genoa x Sampdoria – 16h45 – Star +

Campeonato Espanhol

Mallorca x Celta de Vigo – 17h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Sporting Gijón x Huesca – 17h – Star +

Campeonato Francês

Nantes x Lens – 17h – Star +

Campeonato Português

Paços Ferreira x Gil Vicente – 17h15 – Sem transmissão

Campeonato Holandês – Jogos de hoje

Willem II x Cambuur – 16h – Sem transmissão

Campeonato Argentino – Jogos de hoje

Club Atlético Platense x Vélez – 19h15 – Star +

Estudiantes x Aldosivi – 21h30 – Sem transmissão

Você também vai gostar de ler:

Tabela do Brasileirão 2021: como ficou a classificação após última rodada