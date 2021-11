Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol neste sábado (13/11)

Neste sábado, 13 de novembro de 2021, a programação no futebol inclui partidas da Série A do Brasileirão, Eliminatórias da Europa e Libertadores. As disputas começam pela manhã e vão até a noite, então saiba onde assistir e confira os horários dos jogos de hoje ao vivo.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje

Atlético-GO x Santos – 17h – Premiere

América-MG x Grêmio – 18h30 – SporTV e Premiere

RB Bragantino x Fortaleza – 19h – Premiere

Internacional x Athletico-PR – 19h – Sem transmissão

Corinthians x Cuiabá – 21h – SporTV (Menos SP) e Premiere

Brasileirão Série B

Guarani x Avaí – 16h – Globo (SC), SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

Tombense x Ituano – 17h15 – BAND (Norte e Nordeste), Tik Tok e DAZN

Brasileirão Série D

Aparecidense x Campinense – 16h – TV Brasil e Eleven Sports

Libertadores Feminina – Jogos de hoje

Deportivo Cali x Nacional – 17h30 – Fox Sports, Star + e Facebook Libertadores

Corinthians x Alianza Lima – 20h – Star + e Facebook Libertadores

Copa Espírito Santo

Aster x Capixaba – 15h15 – TV Educativa (ES), Youtube e Facebook da TV Educativa ES

Copa do Nordeste Sub-20

Confiança x Santa Cruz – 15h – Eleven Sports e PPV do Nordeste FC

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Poços de Caldas x Três Corações – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Varginha x Santarritense – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Uberaba x Araxá – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Inter de Minas x Araguari – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Contagem FC x América TO – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Boston City x Betis FC – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Eliminatórias da Copa na Europa

Bósnia x Finlândia – 11h – Estádio TNT

Noruega x Letônia – 14h – Estádio TNT

Turquia x Gibraltar – 14h – Estádio TNT

País de Gales x Bielorrússia – 16h45 – Estádio TNT

Bélgica x Estônia – 16h45 – Space e Estádio TNT

França x Cazaquistão – 16h45 – TNT e Estádio TNT

Montenegro x Holanda – 16h45 – Estádio TNT

Eliminatórias da Copa na África

Zâmbia x Mauritânia – 10h – Star +

Malawi x Camartões – 10h – Star +

Cabo Verde x República Centro-Africana – 13h – Star +

Libéria x Nigéria – 13h – ESPN Brasil

Guiné Equatorial x Tunísia – 13h – Star +

Costa do Marfim x Moçambique – 16h – Star +

Campeonato Chileno – Jogos de hoje

Ñublense x Unión Española – 12h30 – Estádio TNT

Club de Desportes La Serena x Universidad Católica – 15h30 – Estádio TNT

Everton x Unión La Calera – 21h – Estádio TNT

Campeonato Inglês Feminino

Tottenham x Arsenal – 10h30 – ESPN Brasil

Campeonato Italiano Feminino

Roma x Fiorentina – 10h30 – ESPN

Acompanhe as últimas notícias sobre esportes no DCI