Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quarta (16)

A quarta-feira, 16 de dezembro, possui jogos, pontos corridos e mata-mata, de diferentes competições tanto nacionais quanto internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

O Brasileirão da início a 26ª rodada com dois jogos. Líder, o São Paulo entra em campo contra o Atlético-MG em confronto direto. Já no Campeonato Italiano, Inter de Milão e Napoli prometem bom jogo.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

A 26ª rodada começa nesta quarta (16), com duas partidas que prometem mexer bastante com a tabela de classificação. Ademais, saiba onde assistir ao jogo na TV.

Atlético Goianiense x Fluminense – 21h30 – Globo e Premiere

São Paulo x Atlético-MG – 21h30 – Globo e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Três jogos da 29ª rodada da segunda divisão do Brasileirão acontecem hoje. Saiba onde assistir na TV.

Brasil de Pelotas x Botafogo-SP – 16h30 – Premiere

Chapecoense x Náutico – 19h15 – Sportv e Premiere

Guarani x Confiança – 19h15 – Premiere

Brasileirão sub-20

Fluminense x Flamengo – 15h – Sportv 2

Libertadores – Jogos de hoje na TV

Dois brasileiros entram em campo hoje, pelas quartas de final da Libertadores.

Santos x Grêmio – 19h15 – Fox Sports

Racing x Boca Juniors – 21h30 – CONMEBOL TV

Copa Sul-Americana – Jogos de hoje na TV

Defensa y Justicia x Bahia – 19h15 – CONMEBOL TV

Coquimbo Junior x Junior Barranquila – 21h30 – CONMEBOL TV

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Inglês

Derby x Swansea – 14h30 – Watch ESPN

Arsenal x Southampton – 15h – DAZN

Leicester City x Everton – 15h – ESPN Brasil

Leeds x Newcastle – 15h – DAZN

Fulham x Brighton – 17h – Watch ESPN

Liverpool x Tottenham – 17h -ESPN Brasil

West Ham x Crystal Palace – 17h – ESPN

Espanhol

Barcelona x Real Sociedad – 17h – Fox Sports

Copa do Rei

Cardassar x Atlético de Madrid – 15h – Fox Sports

Terrassa x Valencia – 15h – ESPN

Russo

Zenit x Spartak Moscou – 14h – Bandsports

Italiano

Juventus x Atalanta – 14h30 – EI Plus

Verona x Sampdoria – 16h45 – EI Plus

Genoa x Milan – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Spezia x Bologna – 16h45 – EI Plus

Fiorentina x Sassuolo – 16h45 – EI Plus

Parma x Cagliari – 16h45 – EI Plus

Inter x Napoli – 16h45 – Sportv e EI Plus

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Schalke 04 x Freiburg – 14h30

Hoffenheim x RB Leipzig – 16h30

Bayern de Munique x Wolfsburg – 16h30

Arminia x Augsburg – 16h30

Colônia x Bayer Leverkusen – 16h30

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Montpellier x Metz – 15h

Reims x Nantes – 15h

Dijon x Lille – 15h

Nimes x Nice – 15h

Angers x RC Strasbourg – 15h

Bordeaux x Saint-Étienne – 17h

Lyon x Stade Brestois – 17h

Monaco x Lens – 17h

Rennes x Olympique – 17h

CONCACAF Champions League

Atlanta United x América – 22h – ESPN

Los Angeles FC x Cruz Azul – 00h30 – ESPN