Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quarta (27)

A quarta-feira, 27 de janeiro, traz partidas de futebol com decisões importantes tanto no futebol nacional quanto no internacional para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A única disputa pelo futebol brasileiro acontece pela Copa Verde. Enquanto isso, a Juventus entra em campo buscando a vaga para as semifinais da Copa da Itália.

Copa Verde – Jogos de hoje na TV

A competição traz dois jogos nesta quarta-feira (27) pelas oitavas de final. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Remo x Gama – 16h – TV Brasil

Rio Branco x Independente PA – 18h – Sem transmissão

Copa do Rei – Jogos de hoje na TV

Três jogos acontecem pelas oitavas de final da competição espanhola. Então, em jogo único, quem vencer garante a classificação para as quartas e consequentemente quem perder está fora. Portanto saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Sevilla x Valencia – 15h – ESPN

Almería x Osasuna – 17h -Watch ESPN

Rayo Vallecano x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Copa da Itália – Jogos de hoje na TV

A fase das quartas segue nesta quarta, com a Juventus em campo. Entretanto, não possui transmissão na TV, somente no serviço de streaming DAZN você pode assistir os jogos de hoje.

Atalanta x Lazio – 13h45 – DAZN

Juventus x Spal – 16h45 – DAZN

Campeonato Alemão – 2ª Divisão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Darmstadt x Sandhausen – 14h30

Karlsruher x Hannover 96 – 16h30

Paderborn 07 x Holstein Kiel – 16h30

Nuremberg x Jahn Regensburg – 16h30

Campeonato Holandês – Jogos de hoje na TV

Heerenveen x Feyenoord – 17h – Watch ESPN

Campeonato Inglês – Jogos de hoje na TV

Burnley x Aston Villa – 15h – ESPN HD

Chelsea x Wolves – 15h – Fox Sports

Brighton x Fulham – 16h – Watch ESPN

Everton x Leicester – 17h15 – Fox Sports

Manchester United x Sheffield United – 17h15 – DAZN

Campeonato Escocês

Hibernian x Rangers – 16h45 – Watch ESPN

Campeonato Belga

Gent x STVV – 17h – Watch ESPN

