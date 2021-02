Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta quinta-feira (25)

A quinta-feira, 25 de fevereiro, apresenta jogos dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

No futebol brasileiro, a última rodada do Brasileirão promete muita emoção revelando o campeão da temporada. Enquanto isso, a Liga Europa também define quem avança para as oitavas de final.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Todos os jogos da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a última da temporada, serão realizados no mesmo horário, às 21h30, nesta quinta-feira (25). Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV. Lembrando que as transmissões podem sofrer alterações em cada região.

Fluminense x Fortaleza – Premiere

Vasco x Goiás – Sportv 2 e Premiere

São Paulo x Flamengo – Globo (menos RS), Sportv e Premiere

Bragantino x Grêmio – Premiere

Atlético-MG x Palmeiras – Premiere

Internacional x Corinthians – Globo (RS) e Premiere

Bahia x Santos – TNT, Estádio TNT e Premiere

Ahtletico-PR x Sport- Sem transmissão

Ceará x Botafogo – Premiere

Atlético-GO x Coritiba – Premiere

Campeonato Potiguar– Jogos de hoje na TV

América-RN x Força e Luz – 15h – Youtube BAND-RN

Campeonato Alagoano – Jogos de hoje na TV

Jacyobá x CSA – 20h – Youtube Federação Alagoana FAF TV

Liga Europa

As partidas de hoje são válidas pelo jogo de volta da Liga Europa. O sorteio, entretanto, acontece somente em março. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Ajax x Lille – 14h55 – ESPN

Napoli x Granada – 14h55 – ESPN Brasil

Shakhtar Donetsk x Maccabi Tel Aviv – 14h55 – Watch ESPN

Rangers x Antwerp – 14h55 – Watch ESPN

Arsenal x Benfica – 14h55 – Fox Sports

Hoffenheim x Molde – 14h55 – Watch ESPN

Villarreal x RB Salzburg – 14h55 – Watch ESPN

Leicester x Slavia Praga – 17h – Watch ESPN

Milan x Estrela Vermelha – 17h – ESPN

Club Brugge x Dinamo – 17h – Watch ESPN

Manchester United x Real Sociedad – 17h – Fox Sports

Roma x Braga – 17h – ESPN 2

Bayer Leverkusen x Young Boys – 17h – Watch ESPN

PSV x Olympiacos – 17h -Watch ESPN

Dínamo de Zagreb x Krasnodar – 17h – Watch ESPN

Liga Mexicana

Atlético San Luis x Tigres UNAL – 00h – Watch ESPN

