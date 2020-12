Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (13)

O domingo, 13 de dezembro, apresenta jogos dos mais diferentes campeonatos nacionais e internacionais para fechar o fim de semana de futebol. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo e o carioca Vasco e Fluminense prometem agitar o dia. Enquanto isso, o Barcelona entra em campo pelo Espanhol.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Quatro jogos neste domingo fecham a 25ª rodada do Brasileirão, incluindo dois clássicos estaduais. Assim, saiba o horário e onde assistir cada um deles.

Flamengo x Santos – 16h – Globo e Premiere

Corinthians x São Paulo – 18h15 – Premiere

Sport x Coritiba – 18h15 – Premiere

Vasco x Fluminense – 20h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Duas partidas encerram a 28ª rodada da segunda divisão do campeonato. Dessa maneira, saiba onde assistir.

Botafogo-SP x Náutico – 18h15 – Premiere

Brasil de Pelotas x Guarain – 20h30 – Premiere

Brasileirão Série C

Os jogos desta segunda fase acontecem neste fim de semana, já que começaram ontem e seguem até a segunda-feira (14).

Paysandu x Ypiranga – 18h – DAZN

Brusque-SC x Santa Cruz – 20h – Band e DAZN

Brasileirão Série D

Os jogos da segunda fase pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro possuem transmissão da CBF TV, dessa maneira, você pode assistir todos os jogos de hoje no site da própria entidade.

America-RN x Coruripe – 15h – CBF TV

Mirassol x Caxias-RS – 15h30 – CBF TV

Altos-PI x Rio Branco – 15h45 – CBF TV

River-PI x Galvez-AC – 16h – CBF TV

Aparecidense x Tupynambas – 16h – CBF TV

Gama-DF x Goianesia – 16h – CBF TV

São Luiz x Cabofriense – 17h – CBF TV

Ferroviária x Marcílio Dias-SC – 18h – CBF TV

Fast Clube-AM x Moto Club-MA- 18h – TV Brasil e CBF TV

Salgueiro-PE x Vitória da Conquista-BA – 19h – CBF TV

Brasileirão sub-20

Goiás x Chapecoense – 15h – CBF TV

Internacional x Santos – 15h30 – CBF TV

Vitoria x Grêmio – 15h30 – CBF TV

Cruzeiro x Athletico-PR – 15h30 – CBF TV

São Paulo x Atlético-MG – 20h – Band e CBF TV

América-MG x Palmerias – 21h – CBF TV

Brasileirão Feminino A2

Ceará x Botafogo – 16h – Band e CBF TV

Associação Napoli Cacadorense x Juventus-SP – 15h – CBF TV

Paulistão Feminino

Corinthians x Ferroviária – TV Cultura, Sportv e Facebook Paulistao Feminino

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Inglês

Southampton x Sheffield United – 09h – ESPN Brasil

Crystal Palace x Tottenham – 11h15 – ESPN Brasil

Fulham x Liverpool – 13h30 – ESPN Brasil

Leicester x Brighton – 16h15 – DAZN

Arsenal x Burnley – 16h15 – DAZN

Espanhol

Real Sociedad x Eibar – 10h – Fox Sports

Betis x Villarreal – 12h15 – Fox Sports

Elche x Granada – 14h30 – Fox Premium

Barcelona x Levante – 17h – ESPN Brasil

Holandês

PSV x Utrecht – 12h45 – ESPN

Italiano

Cagliari x Inter – 08h30 – EI Plus

Napoli x Sampdoria – 11h – Bandsports e EI Plus

Atalanta x Fiorentina – 11h – EI Plus

Bologna x Roma – 11h – TNT e EI Plus

Genoa x Juventus – 14h – Sportv, Band e EI Plus

Milan x Parma – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Schalke 04 – 11h30

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 14h

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Nice x Rennes – 09h

RC Strasbourg x Metz – 11h

Lorient-Bretagne Sud x Nimes – 11h

Nantes x Dijon – 11h

Stade Brestois x Reims – 11h

Lille x Bordeaux – 13h

PSG x Lyon – 17h