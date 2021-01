Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (17)

O domingo, 17 de janeiro, apresenta partidas de futebol das mais variadas divisões em campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o tricolor paulista entra em campo para defender a liderança da competição. Enquanto isso, o Campeonato Italiano traz um dos maiores clássicos do futebol italiano.

Brasileirão Série A

A bola rola em cinco jogos neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão Série A. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Santos x Botafogo – 16h – Globo (Menos SP) e Premiere

Athletico-PR x São Paulo – 16h – Globo (Em SP)

Atlético-MG x Atlético Goianiense – 18h15 – Sportv e Premiere

Ceará x Bragantino – 20h30 – Premiere

Internacional x Fortaleza – 20h30 – TNT, EI Plus e Premiere

Brasileirão Série B

Enquanto isso, na segunda divisão do Brasileirão, a bola rola em dois jogos. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Vitória x Chapecoense – 16h – Globo, Sportv e Premiere

Ponte Preta x Náutico – 16h – Globo, Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

Com a definição da segunda fase, dois jogos acontecem neste domingo na terceira divisão do futebol brasileiro.

Santa Cruz x Brusque – 18h – DAZN

Ituano x Vila Nova – 18h – DAZN

Brasileirão Série D

Na quarta divisão do Brasileirão, um jogo pela semifinal acontece hoje. Então, você pode assistir através da CBF TV, disponível no site oficial da entidade.

Mirassol x Altos – 16h – TV Brasil e CBF TV

Brasileirão Feminino A2

Os jogos são válidos pela semifinal da competição.

Associação Napoli Cacadorense x Real Brasília Futebol Clube – 15h – CBF TV

Bahia x Botafogo – 16h – Band e CBF TV

Brasileirão Sub-20

Com a final definida, as equipes disputam o primeiro jogo do confronto neste domingo.

Atlético-MG x Athletico-PR – 20h – Band, Sportv e CBF TV

Supercopa da Espanha

A partida de hoje é válida pela final do torneio. Ou seja, quem vencer levanta o primeiro troféu da temporada.

Barcelona x Athletic Bilbao – 17h – ESPN Brasil

Copa do Rei

Pelas oitavas de final da competição, a competição segue até o dia 21 de janeiro. Portanto, com partida única, quem vencer está classificado para as quartas. Saiba onde assistir na TV aos jogos de hoje.

Málaga x Granada – 08h – Watch ESPN

Espanyol x Osasuna – 08h – Fox Sports

Navalcarnero x Eibar – 12h – Watch ESPN

Sporting Gijón x Betis – 12h – Fox Sports

Alcorcón x Valencia – 14h – Fox Sports

Tenerife x Villarreal – 14h – Watch ESPN

Campeonato Inglês

Sheffield United x Tottenham – 11h – ESPN Brasil

Liverpool x Manchester United – 13h30 – ESPN BRASIL

Manchester City x Crystal Palace – 16h15 – DAZN

Campeonato Turco

Besiktas x Galatasaray – 13h – DAZN

Campeonato Holandês

Ajax x Feyenoord – 12h45 – ESPN

Campeonato Italiano

Napoli x Fiorentina – 08h30 -EI Plus

Crotone x Beneveno – 11h -EI Plus

Sassuolo x Parma – 11h – Bandsports e EI Plus

Atalanta x Genoa – 14h – Band e EI Plus

Inter de Milão x Juventus – TNT e EI Plus

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Bayern de Munique x Freiburg – 11h30 – Band e Onefootball

Eintracht Frankfurt x Schalke – 14h

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Stade Brestois x Rennes – 09h

Nice x Bordeaux – 11h

Nantes x Lens – 11h

RC Strasbourg x Saint-Étienne – 11h

Lille x Reims – 13h

Lyon x Metz – 17h

Campeonato Escocês

Motherwell x Rangers – 09h – Watch ESPN

Campeonato Belga

Gent x Antwerp – 09h30 – Watch ESPN

Beerschot x Brugge – 14h15 – Watch ESPN

Copa Diego Armando Maradona