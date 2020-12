Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (05)

O sábado, 05 de dezembro, traz jogos dos mais variados campeonatos, tanto nacional quanto internacional, para abrir a jornada de futebol no fim de semana com grande estilo. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, a 24ª rodada apresenta dois clássicos estaduais na tarde deste sábado. Botafogo e Flamengo se enfrentam no Rio, enquanto o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro. Enquanto isso, pelo Campeonato Italiano, Juventus e Torino protagonizam clássico da cidade de Turim.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Pela 24ª rodada do Brasileirão, cinco jogos acontecem neste sábado, abrindo o fim de semana.Entre eles, dois clássicos estaduais. Saiba onde assistir na TV aos jogos de hoje.

Botafogo x Flamengo – 17h – Premiere

Santos x Palmeiras – 17h -TNT, EI Plus e Premiere

Fluminense x Athletico-PR – 19h – Sem transmissão

Bahia x Ceará – 19h – TNT e Premiere

Coritiba x RB Bragantino – 21h – Premiere

Brasileirão Série B

Já na segunda divisão do Brasileiro, a 26ª rodada apresenta cinco partidas. Assim, saiba quais são os jogos de hoje com transmissão na TV.

Juventude x Chapecoense – 16h – Sportv e Premiere

CSA x América-MG – 18h30 – Sportv e Premiere

Sampaio Correa x CRB – 19h – Premiere

Cruzeiro x Brasil de Pelotas – 21h – Sportv e Premiere

Cuiabá x Botafogo-SP – 22h – Premiere

Brasileirão Série C

As partidas da terceira divisão possui transmissão da CBF TV. Você pode assistir através do site oficial da entidade.

Santa Cruz x Ferroviário – 17h – DAZN

Vila Nova x Jacuipense – 17h – DAZN

Remo x Paysandu – 17h – DAZN

Imperatriz-MA x Manaus – 17h – Band (Norte e Nordeste) e DAZN

Botafogo-PB x Treze-PB – 17h

Ypiranga x São José-RS – 19h

Criciúma x Brusque-SC – 19h – DAZN

São Bento x Ituano – 19h

Tombense x Boa-MG – 19h

Volta Redonda x Londrina – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Assim como a terceira divisão, a Série D também possui transmissão da CBF TV. Ademais, a partida de ida pela segunda fase inicia-se neste fim de semana.

Floresta-CE x Itabaiana-SE – 15h

Atlético-BA x Goiania – 15h

Sociedade Esportiva Juventude x Bragantino-PA – 15h30

Caxias-RS x Mirassol – 16h – TV Brasil e CBF TV

FC Cascavel x Novorizontino – 16h

Marcílio Dias x Ferroviário – 16h

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Russo

Zenit x FC Ural – 13h – Band Sports

Inglês

Burnley x Everton – 09h30 – ESPN Brasil

Reading x Nottingham Forest – 2ª divisão – 09h30 – Fox Sports

Manchester City x Fulham -12h -Fox Sports

West Ham x Manchester United – 14h30 – ESPN Brasil

Chelsea x Leeds – 17h – DAZN

Espanhol

Levante x Getafe – 10h – Fox Premium

Sevilla x Real Madrid – 12h15 – ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Real Valladolid – 14h30 – Fox Sports

Cádiz x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Italiano

Spezia x Lazio – 11h – EI Plus

Juventus x Torino – 14h – Sportv, Band e EI Plus

Inter x Bologna – 16h45 – EI Plus

Alemão

As partidas da décima rodada da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Dessa maneira, você pode assistir no seu celular ou também pelo site oficial.

Freiburg x Borussia Monchengladbach – 11h30

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – 11h30

Colônia x Wolfsburg – 11h30

Arminia x Mainz – 11h30

Bayern de Munique x RB Leipzig – 14h30

Francês

Assim como o Alemão, o Campeonato Francês também possui transmissão do Onefootball.

Rennes x Lens – 13h

Montpellier x PSG – 17h

Holandês

Ajax x Twente – 16h – ESPN

Turco

Galatasaray x Hatayspor – 13h – DAZN

Português

Porto x Tondela – 17h30 – Fox Sports