Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (12)

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O sábado, 12 de novembro, apresenta durante todo o dia jogos dos campeonatos nacionais e internacionais que prometem mexer com a tabela e os nervos dos torcedores. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o Galo entra em campo precisando da vitória principalmente para tentar diminuir a diferença com o líder São Paulo. Enquanto isso, clássicos acontecem no Campeonato Inglês e Espanhol.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

A 25ª rodada do Brasileirão tem início neste sábado com seis jogos. Assim, saiba onde assistir todos eles.

Athletico-PR x Atlético-MG – 17h – Sem transmissão

Bragantino x Fortaleza – 17h – Premiere

Palmeiras x Bahia – 19h – TNT, Premiere e EI Plus

Internacional x Botafogo – 19h – Premiere

Ceará x Atlético-GO – 21h – Premiere

Goiás x Grêmio – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, quatro partidas serão realizadas hoje. Saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Figueirense x Cuiabá – 16h – Sportv e Premiere

América-MG x Paraná – 18h30 – Sportv e Premiere

Confiança x Juventude – 19h – Premiere

Chapecoense x CRB – 21h – Premiere

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

Os jogos desta segunda fase acontecem neste fim de semana, começando neste sábado e seguindo até a segunda-feira (14).

Londrina x Remo-PA – 17h – Band (Norte e Nordeste) e DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os jogos da segunda fase pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro possuem transmissão da CBF TV, ou seja, você pode assistir todos os jogos de hoje no site da própria entidade.

Itabaiana-SE x Floresta-CE – 15h – CBF TV

Bragantino x Sociedade Esportiva Juventude-MA – 15h – CBF TV

ABC-RN x Globo-RN – 15h30 – CBF TV

Brasiliense-DF x Real Noroeste F. C. – 16h – TV Brasil e CBF TV

Goiania x Atlético-BA – 16h – CBF TV

Novorizontino x Fc Cascavel-PR – 16h – CBF TV

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Russo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Zenit x Dínamo Moscou – 13h – Bandsports

Club Sochi x Spartak Moscou – 15h (Reprise)

Inglês

Wolves x Aston Villa – 09h30 – ESPN Brasil

Newcastle x West Bromwich – 12h – ESPN Brasil

Manchester United x Manchester City – 14h30 – ESPN Brasil

Everton x Chelsea – 17h – Fox Sports

Espanhol

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Valencia x Ath. Bilbao – 10h – Fox Premium

Getafe x Sevilla – 12h15 – Fox Sports

Huesca x Alavés – 14h30 – Fox Premium

Real Madrid x Atlético de Madrid – 17h – ESPN Brasil

Holandês

Ajax x Zwolle – 16h – ESPN

Italiano

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Crotone x Spezia – 11h – EI Plus

Torino x Udinese – 14h – EI Plus

Lazio x Verona – 16h45 – EI Plus

Turco

Fenerbahce x Yeni Malatyaspor – 13h – DAZN

Alemão

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Borussia Dortmund x Stuttgart – 11h30

Freiburg x Arminia – 11h30

RB Leipzig x Werder Bremen -11h30

Mainz x Colônia – 11h30

Borussia Monchengladbach – 11h30

Union Berlin x Bayern de Munique – 14h30 – Onefootball e Band

Francês

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Olympique x Monaco – 13h

Lens x Montpellier – 17h

MLS

Columbus Crew x Seattle Sounders – 22h30 – DAZN