Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (23)

O sábado, 23 de janeiro, apresenta partidas de futebol das mais diferentes competições nacionais e internacionais para você curtir durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pela elite do Brasileirão, o tricolor paulista entra em campo buscando retomar a liderança do campeonato. Enquanto isso, a Copa da Inglaterra traz jogos eliminatórios para você acompanhar.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Abrindo a 32ª rodada da primeira divisão do Brasileirão, a bola rola em dois jogos. Assim, saiba onde assistir aos jogos deste sábado na TV. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com o seu estado.

São Paulo x Coritiba – 19h – Premiere

Vasco x Atlético-MG – 21h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Enquanto isso, na segunda divisão do Brasileiro, a 37ª rodada traz dois jogos. Então, saiba onde assistir.

Confiança x América-MG – 16h15 – Sportv e Premiere

Avaí x Guarani – 18h30 – Sportv e Premiere

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

A primeira partida da grande final acontece hoje, com o jogo de volta apenas no próximo sábado (30).

Vila Nova x Remo – 17h – Band (Norte, Nordeste e Goiânia), DAZN e CBF TV

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

Na partida de volta pela semifinal da quarta divisão, o jogo decide quem é o primeiro finalista.

Novorizontino x Floresta – 18h – TV Brasil e CBF TV

Copa Sul-Americana – Jogos de hoje na TV

A final do torneio sul-americano é neste sábado (23). Saiba então onde assistir.

Lanús x Defensa y Justicia – 17h – CONMEBOL TV

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Os jogos possuem transmissão do site oficial da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

America x Nova Iguaçu – 15h30

Americano x Sampaio Corrêa – 15h30

Cabofriense x Friburguense – 15h30

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Copa da Inglaterra

Pela quarta rodada da competição, oito jogos acontecem. Em sistema eliminatório, quem vencer está classificado para a próxima fase. Contudo, saiba onde assistir ao vivo na TV.

Southampton x Arsenal – 09h15 – DAZN

Brighton x Blackpool – 12h – Sem transmissão

Millwall x Bristol City – 12h – Sem transmissão

Barnsley x Norwich – 12h – Sem transmissão

Sheffield United x Plymouth Argyle – 12h – Sem transmissão

West Ham x Doncaster Rovers – 12h – Sem transmissão

Swansea City x Notthingham Forest – 12h – Sem transmissão

Cheltenham Town x Manchester City – 14h30 – DAZN

Campeonato Inglês

QPR x Derby County – 2ª Divisão – 12h – Fox Sports

Aston Villa x Newcastle – 17h – Fox Sports

Campeonato Italiano

Roma x Spezia – 11h – Bandsports e Estádio TNT

Udinese x Inter de Milão – 14h – Sportv e Estádio TNT

Milan x Atalanta -14h – Band e Estádio TNT

Fiorentina x Crotona – 16h45 – Estádio TNT

Campeonato Holandês

PSV x RKC – 16h – ESPN HD

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Union Berlin – 11h30

Bayer Leverkusen x Wolfsburg – 11h30

Freiburg x Stuttgart – 11h30

Mainz x RB Leipzig – 11h30

Arminia x Eintracht Frankfurt – 11h30

Hertha Berlin x Werder Bremen – 14h30

Campeonato Francês

Os jogos de hoje pelo Campeonato Francês, a Ligue 1, não tem transmissão na TV, apenas no aplicativo Onefootball. Então para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar o aplicativo em seu celular.

Lens x Nice – Sábado – 13h

Monaco x Olympique – 17h

Campeonato Espanhol