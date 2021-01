Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste sábado (30)

O sábado, 30 de janeiro, está recheado de partidas de futebol para você acompanhar durante todo o dia, incluindo jogos decisivos, em campeonatos nacionais e internacionais. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Depois de muita espera, a final da Copa Libertadores da América chegou. Dessa maneira, Palmeiras e Santos disputam o título de melhor equipe sul-americana. Enquanto isso, o Campeonato Inglês traz o clássico entre Arsenal e Manchester United.

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

A disputa deste sábado pela terceira divisão do Brasileirão decide quem será o grande campeão da temporada. No jogo de ida, 5 a 1 para o time da casa. Agora, o Remo tenta reverter a situação. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Remo x Vila Nova – 17h – Band (GO, N e NE), DAZN e CBF TV

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

A final da quarta divisão do futebol brasileiro acontece neste sábado. Ademais, este é o primeiro jogo da disputa.

Floresta x Mirassol – 16h – TV Brasil e CBF TV

Copa Libertadores – Jogos de hoje na TV

A grande partida deste sábado é a final da Libertadores da América, em jogo único realizado na Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, saiba onde assistir.

Santos x Palmeiras – 17h – SBT e Fox Sports

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Na rodada preliminar do torneio, três jogos acontecem hoje. As transmissões acontecem através do canal no Youtube da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FFERJ.

Friburguense x Sampaio Correa – 15h30

Cabofriense x Nova Iguaçu – 15h30

Americano x América-RJ – 15h30

Campeonato Inglês

Everton x Newcastle – 09h30 – ESPN Brasil

Norwich City x Middlesbrough – 09h30 – Watch ESPN

Huddesfield Town x Stoke City – 12h – Watch ESPN

Sheffield Wednesday x Preston North End – 12h – Watch ESPN

Crystal Palace x Wolves – 12h – ESPN

Manchester City x Sheffield United – 12h – DAZN

West Bromwich x Fulham – 12h – DAZN

Arsenal x Manchester United – 14h30 – ESPN Brasil

Southampton x Aston Villa – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Turco

Fenerbahce x Rizesport – 13h – DAZN

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Contudo, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Union Berlin x Borussia Monchengladbach – 11h30

Bayern de Munique x Hoffenheim – 11h30

Werder Bremen x Schalke 04 –11h30

Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin – 11h30

Borussia Dortmund x Augsburg – 11h30

RB Leipzig x Bayer Leverkusen – 14h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Montpellier x Lens – 13h

Olympique x Rennes -17h

Campeonato Italiano

Bologna x Milan – 11h – Estádio TNT

Sampdoria x Juventus – 14h – Band, Sportv e Estádio TNT

Inter de Milão x Benevento – 16h45 – Estádio TNT

Campeonato Espanhol

Eibar x Sevilla – 10h – Fox Sports

Real Madrid x Levante – 12h15 – Fox Sports

Valencia x Elche – 14h30 – Fox Premium

Villarreal x Real Sociedad – 17h – Fox Premium

Campeonato Holandês

Vitesse x RKC Waalwijk – 17h – Watch ESPN

